Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, odniósł się w Radiu Puls do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że nie ma co liczyć na środki z Krajowego Planu Odbudowy. - Pan Prezes powiedział, że nie przewiduje, abyśmy te pieniądze otrzymali na początku przyszłego roku, ale możliwe, ze dostaniemy je po wyborach. A te, mam nadzieję, wygra Prawo i Sprawiedliwość - powiedział. - Z naszej strony zostały wypełnione wszystkie warunki, nawet te niezgodne z traktami. Jak widać, nawet to nie wystarczyło, żeby te pieniądze w najbliższej perspektywie do nas trafiły - dodał.

Reklama

Sobolewski mówił także, że Polska zaczęła czynić inwestycje w ramach pieniędzy, które powinniśmy otrzymać w ramach KPO. - My zaczęliśmy już pewne inwestycje, za które rachunki wystawimy Komisji Europejskiej. KE zatwierdziła KPO dla Polski, teraz zmienia zdanie, ale to będzie egzekwowane - podkreślił i dodał, że jeśli wniosek o płatność przejdzie bez odzewu, Polska poczyni kroki prawne. - Za niedługo ma być złożony wniosek o płatność. W momencie, kiedy nie będzie odpowiedzi na ten wniosek, będziemy podejmować kolejne działania, m.in. skarga do TSUE - zaznaczył.

- Jeśli chodzi o dalsze realizacje w ramach KPO, będziemy obserwować. Szefowa KE swego czasu zatwierdziła ten Fundusz i tego się trzymajmy. Miejmy nadzieję, że Ursula von der Leyen jest politykiem, który mimo wszystko nie rzuca słów na wiatr - stwierdził Sobolewski.

Sekretarz generalny PiS mówił również o zmianie kodeksu wyborczego. - Pojawiły się głosy znowu, że PiS, Zjednoczona Prawica chce zmieniać kodeks wyborczy. Nie ma takiego tematu w tej chwili. Jeśli byłyby to sprawy dotyczące kodeksu wyborczego, to tylko w tym zakresie, kwestia liczenia głosów i sam przebieg wyborów, nie ma w tej chwili takiego tematu, nie ma takiego projektu - zapewnił. - Były różne przemyślenia, różne konsultacje, dyskusje, w różnych gronach, politycznych i innych, ale decyzji politycznej nie ma. To chciałbym przeciąć. Jest decyzja w tej chwili, że temat jest zamknięty - dodał. - Oczywiście rozmowy są dalej, tego się nie da uniknąć w polityce - zaznaczył Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Radiem Plus.