Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), zakładające przywrócenie obliga giełdowego dla 50 proc. wytwarzanej energii do 31 grudnia 2023 r. i jego utrzymanie po tym terminie. Oznacza to, że Sejm podtrzymał swoją decyzję o całkowitym zniesieniu obliga giełdowego.