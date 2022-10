Projekt ustawy o ochronie małoletnich w internecie został przygotowany przez zespół ministra Janusza Cieszyńskiego – pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, przy udziale Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i wsparciu m.in. Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Nad rozwiązaniami prace trwały od 2019 roku.

– Wprowadzamy mechanizm, który daje realną możliwość walki z treściami pornograficznymi w sieci – zaznaczył minister Janusz Cieszyński w czwartek na konferencji, prezentując nowe rozwiązania.

Ustawa zobowiąże operatorów do wprowadzenia mechanizmu blokowania dzieciom dostępu do szkodliwych treści, głównie pornograficznych. To dostawca internetu zdecyduje, które strony z tego typu filmami czy zdjęciami odciąć.

– Każda osoba, która w Polsce będzie chciała kupić telefon komórkowy czy jakąś usługę dostępu do internetu, będzie miała możliwość włączenia bezpłatnie skutecznego mechanizmu chroniącego dzieci przed dostępem do niepożądanych treści – mówi Janusz Cieszyński. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister wyjaśnia, że strony z pornografią „będą blokowane na podobnej zasadzie, jak to się dziś odbywa przy korzystaniu z tzw. filtrów rodzicielskich”.

– Już dzisiaj taki filtr można włączyć w komputerze czy telefonie, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Chcemy, żeby każdy rodzic w Polsce wiedział, że może wymagać od swojego dostawcy internetu, aby ten bez dodatkowych opłat zapewnił ochronę dziecku. Oczywiście, to rodzic zdecyduje, czy z tego skorzystać – mówi nam Janusz Cieszyński.

To, które strony blokować, pozostawiono operatorom, by uniknąć sugestii, że „rząd chce wprowadzać cenzurę”.

– Liczymy na to, że usługa, która będzie obowiązkowa dla operatorów, ale też bardzo prosta i bezpłatna dla rodziców, wzmocni ochronę dzieci – zaznaczyła Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Rozwój internetu ułatwił dzieciom kontakt z pornografią – mogą po nią sięgać bez wiedzy rodziców, i to robią. Skala problemu – jak wskazuje raport NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej” – jest alarmująca. Średnia wieku, w którym dzieci pierwszy raz oglądały pornografię, wynosi niespełna 11 lat, a wśród starszych roczników – 12 lat. Najczęściej sięgają po te treści z nudy, korzystając z telefonu lub smartfona z dostępem do internetu.

Niemal co czwarty nastolatek i częściej niż co piąte młodsze dziecko deklaruje, że regularnie, codziennie ogląda filmy czy zdjęcia pornograficzne.

Większość przyznaje, że w sieci łatwo je znaleźć. Co piąty nastolatek wskazał, że jego kolega lub koleżanka ogląda pornografię w internecie kilka razy dziennie lub kilka razy w tygodniu. Jeden na ośmiu młodszych badanych z takimi treściami ma do czynienia kilka razy dziennie. Co piąty nastolatek chciałby, aby dostępność pornografii była większa. Czynności seksualne, do których kogoś przymuszono, widział w sieci prawie co trzeci 16-latek i co piąty 12–14-latek.

– Prawie nieograniczony dostęp do treści pornograficznych przez małoletnich dotyczy wielu krajów w UE, a w niektórych przypadkach wyniki są zbliżone do naszych, jak na przykład w Hiszpanii – mówi dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

Kontakt z pornografią ma niekorzystne skutki. Jak czytamy w raporcie NASK, dzieci korzystające z pornografii, zwłaszcza znalezionej w internecie, „mają niższy stopień integracji społecznej i wyższy poziom zachowań niepożądanych”. Ponadto częściej występują u nich objawy depresyjne oraz zmniejszona więź emocjonalna z opiekunami. „W wielu badaniach oglądanie pornografii wiązane jest także z różnymi formami przemocy, agresji i nękania”.

Blisko 60 proc. nastolatków twierdzi, że ich rodzice nie kontrolują tego, czy oglądają oni pornografię w sieci.