Porozumienie zawarte we wtorek doprowadziło do zniesienia weta Ankary wobec kandydatur Szwecji i Finlandii do członkostwa w NATO. Zakończyło to trwający od tygodni spór, który wystawił na próbę jedność sojuszu wobec inwazji Rosji na Ukrainę.

"Zwycięstwo prezydenta Erdogana w Madrycie" - głosi nagłówek gazety Sabah, nad zdjęciem, na którym stoi on obok sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga po podpisaniu porozumienia.

"Stanowczość i wizja przywództwa Erdogana zyskały akceptację wszystkich argumentów Turcji w walce z terroryzmem" - napisano w gazecie.

Prorządowe gazety powtórzyły notę rozsyłaną przez biuro Erdogana przed ogłoszeniem memorandum w Madrycie. Znacznie mniejsza liczba niezależnych i antyrządowych mediów nie poinformowała o porozumieniu ani go nie skomentowała.

Meral Aksener, szefowa tureckiej opozycyjnej partii IYI, powiedziała, że porozumienie jest nie do przyjęcia i że Ankara nie będzie miała żadnej "karty NATO" do zagrania, jeśli mechanizm trójstronny nie zadziała.

- Podpis, który rząd złożył bez żadnych konkretów ze strony Szwecji i Finlandii, jest niestety kompromisem, który nie jest zgodny z interesem naszego kraju - powiedziała.

Prorządowa gazeta "Aksam" wymieniła elementy porozumienia, zwracając uwagę, że ustanowi ono mechanizm monitorowania, o który zabiegała Ankara. "Dziewięć gwarancji dla Turcji" - napisano.

Oba kraje zobowiązały się nie wspierać grup, które Ankara uważa za terrorystyczne i zobowiązały się zapobiegać działalności bojowników z Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i jej filii. Finlandia i Szwecja nie będą wspierać syryjskiej kurdyjskiej milicji YPG, która według Ankary jest taką filią.

Zachodni sojusznicy Turcji uznają PKK za ugrupowanie terrorystyczne, ale nie YPG, która jest kluczowym elementem koalicji pod wodzą Kurdów, na której Stany Zjednoczone w dużej mierze polegały w walce z Państwem Islamskim.

"Dwie twierdze terroryzmu padają w Europie" - stwierdziła gazeta "Yeni Akit". "Szwecja i Finlandia zaakceptowały żądania Turcji".

W porozumieniu zawarto również, że Finlandia i Szwecja będą dokładnie rozpatrywać tureckie wnioski o ekstradycję podejrzanych bojowników i zniosą ograniczenia w sprzedaży broni do Turcji.

"Turcja dostała przy stole to, czego chciała" - skomentowała gazeta "Milliyet", dodając, że podejrzani o działalność PKK zostaną przekazani do Turcji. W porozumieniu zapisano jedynie, że państwa nordyckie "szybko i dokładnie" odpowiedzą na żądania Turcji.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto zauważył, że memorandum nie zawiera listy osób, które miałyby zostać poddane ekstradycji.