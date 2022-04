W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki komentował wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Fideszu Viktora Orbana.

- Niezależnie od tego, kto w jaki sposób podchodzi do Węgier, trzeba zauważyć, że jest to czwarte z kolei zwycięstwo i to najwyższe zwycięstwo większością konstytucyjną, a więc demokratyczne wybory trzeba uszanować. Nie ma co zasłaniać oczu Węgrami tym, którzy nie widzą dokładnie, jaka jest sytuacja w Europie - mówił szef rządu.

Zerwania sojuszu z Orbanem, który w swoim wystąpieniu po wyborach nazwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "przeciwnikiem", oczekuje Donald Tusk.

- Dzisiaj, w tej chwili rząd polski i PiS i prezes Kaczyński i premier Morawiecki muszą bardzo wyraźnie powiedzieć Polakom, Europie, Orbanowi - dosyć sojuszu z tym politykiem, który de facto buduje piątą kolumnę Putina w Europie - mówił w rozmowie z TVN24.

Lider PO mówił również, że Jarosław Kaczyński wykorzystuje trwającą wojnę do celów wewnętrznych. - Spodziewałem się tego i wiedziałem, że Jarosław Kaczyński będzie chciał wojnę Rosji z Ukrainą, wykorzystać do gier wewnętrznych. Mechanizm jest prosty, Putin jest zbrodniarzem, Rosja napadła na Ukrainę i dokonuje tam rzeczy strasznych. W związku z tym, podłączmy do tego Smoleńsk i użyjmy tej ukraińskiej tragedii do wewnętrznej walki w Polsce - skomentował.