- Cała gama innych kompetencji pozostała w domenie państw członkowskich. Proces poszerzania kompetencji jest rzeczywiście bardzo niepokojący, groźny. To jeden z wielu wyroków, który dopisuje rozdział do poszerzania kompetencji (przez instytucje UE - red.) - mówił szef rządu.



Reklama

Premier Morawiecki wypowiedział się po środowym orzeczeniu TSUE, który orzekł, że mechanizm warunkowości, pozwalający Komisji Europejskiej blokować wypłaty unijne za naruszenie praworządności, nie narusza unijnych traktatów, oddalając w całości skargi Polski i Węgier.

- Polska wskazuje na to, że centralizacja biurokratyczna, federalizacja, jak niektórzy mówią trochę bardziej okrągłym słowem, centralizacja struktur UE jest procesem niebezpiecznym. W tym nierównym dialogu staramy się uwypuklać i pokazywać wszystkie ryzyka z tym związane - stwierdził premier.

Czytaj więcej Polityka Ziobro mówi o błędzie Morawieckiego. Minister: Specyficzność sytuacji w Polsce - Trybunał Sprawiedliwości UE stanął na stanowisku, że skarga Polski nie jest zasadna, ale w uzasadnieniu zwrócił uwagę na wiele rzeczy, na których nam zależało - mówił w Sejmie Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej.

- W tym wyroku znajdują się też bardzo ważne sformułowania, przyznające nam rację, że ewentualne procedury, o których mowa w tym rozporządzeniu mogą być użyte jedynie w sytuacji problemów z wykonaniem budżetu. Ponieważ Polska z korupcją ma dużo mniejszy problem niż większość państw członkowskich jesteśmy absolutnie za tym, by każde euro było wydawane uczciwie. Nie mamy z tym żadnego problemu - zaznaczył Morawiecki.

Reklama

Premier był następnie pytany o słowa Zbigniewa Ziobry, który po wyroku TSUE stwierdził, że jest on dowodem na "historyczny błąd" premiera Morawieckiego.

Oczywiście, że Ziobro i Solidarna Polska powinni zostać w rządzie Mateusz Morawiecki, premier

- Nie dziwię się poruszeniu pana ministra sprawiedliwości, ponieważ ten wyrok dotyczy obszaru, który on próbuje reformować. Po drugie: warto stwierdzić, że fundamentalnym błędem na pewno byłoby to, gdyby taki wyrok doprowadził do tego, żeby narosły jakieś niesnaski, nieporozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest wartością. We mnie nie ma jakichś niepotrzebnych emocji związanych czy z tym wyrokiem, czy z innymi, ponieważ UE jest bardzo skomplikowaną strukturą instytucjonalną, staramy się w niej poruszać najlepiej, jak potrafimy, próbując reformować państwo

- Oczywiście, że Ziobro i Solidarna Polska powinni zostać w rządzie - dodał Morawiecki dopytywany o to przez jednego z dziennikarzy. - Wypowiadam się za spójnością Zjednoczonej Prawicy - podkreślił.