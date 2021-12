W czerwcu ujawniono, że hakerzy mieli mieć dostęp do prywatnej skrzynki szefa KPRM. Michał Dworczyk nigdy nie potwierdził autentyczności publikowanych w internecie maili.

Z opublikowanych we wtorek wiadomości wynika, że otoczenia Mateusza Morawieckiego analizowało w listopadzie 2019 roku jak poprawić notowania premiera przy okazji expose w Sejmie.

"Odnośnie ocieplacza to mam taki pomysł - może zrobić kontynuację akcji z zeszłego roku. Na Marszu N (niepodległości - red.) rok temu (zdjęcia w załączniku) w obecności PMM doszło do zaręczyn. Dwa dni temu zaczął do mnie wydzwaniać do mnie ten chłopak, że chcieliby osobiście wręczyć PMM zaproszenie na ślub" - miał napisać Dworczyk.

Szef KPRPM miał zaproponować, by "w dniu orędzia wchodzącemu do Sejmu PMM ta sympatyczna para wręczyła zaproszenie. On im gratuluje, uśmiechy, etc. - fajne fotki i ogrywka - wszystko trwa 45 sek. Następnie w czasie expose, mówiąc o polityce prorodzinnej stojąc na mównicy pokazuje zaproszenie odnosząc się do wsparcia młodych polskich rodzin" - czytamy.

Pomysł pochwalili współpracownicy premiera. "Sztos" - miał napisać Mariusz Chłopik. "Robimy!" - miał krótko odpisać premier.