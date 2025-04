Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie. „Jest to próba wyłudzenia danych”

Oszuści wysyłają wiadomości e-mail, w których zachęcają do kliknięcia w linki kierujące na fałszywą stronę dotyczącą e-Sprawozdań Finansowych. Po kliknięciu w taki link użytkownik zostaje przekierowany do formularza logowania, który wymaga podania adresu i hasła poczty elektronicznej. „Jest to próba wyłudzenia danych” - ostrzega w komunikacie Ministerstwo Finansów.



Podkreśla, że pracownicy resortu nie wysyłają tego typu wiadomości, a korzystanie z aplikacji e-Sprawozdania Finansowe nie wymaga podawania loginu i hasła do poczty elektronicznej.

Jednocześnie MF zwraca uwagę, że fałszywe strony, przygotowane przez oszustów, są często podobne do oryginalnych stron resortu finansów i trudno je odróżnić. „Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na opis linku w adresie strony internetowej. Adresy fałszywych stron zawierają np. przecinki zamiast kropek, drobne błędy, literówki czy dodatkowe znaki” - wskazuje resort.



e-Sprawozdania Finansowe w serwisie podatki.gov.pl

Jak przypomina MF, aby skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/ i kliknąć przycisk „Przejdź do aplikacji e-Sprawozdania”. Serwis ten umożliwia logowanie się za pomocą takich samych metod jak pozostałe w domenie GOV, tj.: Profil Zaufany, aplikacja mObywatel, bankowość elektroniczna, eDowód.