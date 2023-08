Kiedy właściciel firmy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na jacht? Choćby wtedy, gdy potrzebuje go do testowania swoich produktów. Fiskus się na to zgadza.

Spójrzmy na najnowszą interpretację. Wystąpił o nią przedsiębiorca zajmujący się wytwarzaniem produktów biobójczych. Głównie są to środki do dezynfekcji wody basenowej. Sprawdza je na basenie pływackim należącym do jego firmy. Chce jednak wypłynąć na szersze wody. Zamierza zainwestować w leasing jachtu morskiego i wykorzystywać go do testowania nowych produktów. Mają to być m.in. środki do dezynfekcji wody pitnej na jachtach morskich oraz do czyszczenia zbiorników służących do jej przechowywania.

Przedsiębiorca podkreśla, że wprowadzanie tych produktów wymaga badań w środowisku, w którym mają być używane. Chodzi o uwzględnienie panujących w czasie rejsu jachtem warunków termicznych, zasolenia, specyficznych zabrudzeń czy zależnych od akwenu i rejonu geograficznego patogenów. Dodaje, że musi badać wodę w różnych miejscach. Inaczej reaguje bowiem woda ze Skandynawii, a inaczej z portu w Maroku. Aby pobrać ją z różnych akwenów, trzeba do nich dotrzeć. Dlatego zamierza pływać nie tylko na Bałtyku, ale także na Morzu Śródziemnym czy Atlantyku.

Czy wydatki na leasing jachtu można rozliczyć w podatkowych kosztach? Przedsiębiorca twierdzi, że tak. Wskazuje, że inwestycja w jacht ma na celu poszerzenie działalności gospodarczej. Podkreśla, że trudno już powiększyć bazę basenów, które obsługuje, dlatego firma szuka nowych możliwości rozwoju.