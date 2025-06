Z pogodą w Polsce to nigdy nic nie wiadomo. Niby ciepło, ale deszczowo. Trochę parno, na pozór słoneczko, lecz nie wiadomo, czy zaraz się nie rozpada. Niemniej u innych to dopiero bywa gorączka! Cóż, niektórzy lubią takie klimaty. Tak czy siak, niezależnie od preferencji pogodowych warto czasami przenieść się w zupełnie inne rejony i spróbować poznać odmienne warunki życia. Zwłaszcza gdy można to zrobić w sposób kontrolowany, bez zbędnych niedogodności, w ramach interesującej gry planszowej. „Hutan” umożliwi nam spotkanie z egzotyczną florą i fauną, podczas którego będziemy mieli okazję i pogłówkować, i zdobyć trochę punktów zwycięstwa.