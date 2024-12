Kryminalna rewolucja

Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w marcu 1906 r. zawieszono obrót pieniężny we wszystkich 166 placówkach pocztowych na terenie Królestwa Polskiego. W sklepach unikano przechowywania gotówki, którą kilkakrotnie w ciągu dnia odnoszono do banków.

Większości sprawców przestępstw nie udało się pojmać. Do aktów bandytyzmu dochodziło także na wsi, gdzie m.in. grasowały bandy specjalizujące się w kradzieży koni i bydła.

Rozwój sytuacji z uwagą obserwował konsul austro-węgierski w Warszawie, węgierski szlachcic z Siedmiogrodu Stephan von Ugron. Pisał w depeszy z 31 maja 1906 r.: „Morderstwa, napady rabunkowe itp. są wciąż na porządku dziennym, przy czym nie mają one już jakiegokolwiek politycznego posmaku i są raczej tylko wyłącznie całkiem pospolitymi przestępstwami popełnianymi dla zysku, które bazując na niedociągnięciach policji są przeprowadzane z ogromną bezczelnością i śmiałością [...] i nikt na ulicy nie jest już pewny swego życia”.

Latem owego roku fala przestępczości osiągnęła apogeum, a na ulicach panował stan anarchii. Jak donosił „Tygodnik Ilustrowany”: „Dnia 25 maja w samo południe, 8 ludzi wpadło do gmachu »Kasy Przemysłowej«, mieszczącej się u zbiegu ulic Złotej i Zgody, w chwili, gdy było tam sporo interesantów. Napadający, krzycząc »ręce do góry«! rzucili się do okien kasy, skierowując lufy rewolwerów w piersi urzędników. Ale okienko kasy zdołano zamknąć, a publiczność rzuciła się ku wyjściu, które było zarazem wejściem. Napastnicy zrozumieli, że mogą zostać odcięci. Zaczęli więc strzelać w tłum i do urzędników, poczem uciekli w dorożce, unosząc jednego rannego […] Ofiar naliczono na ogół 10”.

Chcąc zapewnić ochronę swoim pracownikom, c.k. konsul zwrócił się do centrali w Wiedniu z prośbą o zgodę na zakupu dla nich czterech browningów po 24 ruble sztuka. Zresztą nie tylko on pomyślał o broni osobistej.„Kurjer Warszawski” w numerze z 28 lipca 1906 r. informował: „W ostatnich czasach do oberpolicmajstra zaczęło napływać mnóstwo próśb od właścicieli sklepów i zakładów handlowych o pozwolenie na browningi w celu ochrony przed bandytami. Wielu kupców żali się na powolność wydawania tych pozwoleń, przyczem wskazują, że firmy handlowe rosyjskie już podostawały pozwolenia”.