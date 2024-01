Jak David Beckham uszczęśliwia Leo Messiego. Argentyńczyk daje twarz zarówno Inter Miami, jak i całej MLS

Drużynę do sukcesu ma poprowadzić Messi, więc właściciel David Beckham robi wszystko, aby zbudować mu strefę komfortu. Właśnie dlatego latem Inter wzmocnili także Hiszpanie Sergio Busquets i Jordi Alba, a więc jego przyjaciele z Barcelony, a teraz dołączy do nich Urugwajczyk Luis Suarez. 36-latek trafił do klubu z Miami na zasadzie wolnego transferu, wcześniej grał dla Gremio Porto Alegre. – Widzimy w nim kluczowy dodatek do naszego zespołu, jego przyjście pozwoli nam zachować ambicję i dalej dążyć do spełniania marzeń nie kryje prezes Jorge Mas, a Beckham dodaje: – Jesteśmy zachwyceni, że wniesie do naszego klubu swoją pasję oraz radość.

MLS wciąż jest ligą przyjazną emerytom

Przeszkodą mogą być problemy zdrowotne, Urugwajczyk od dawna zmaga się bowiem z urazem kolana. – Mam zużytą chrząstkę, która uderza o kość. Codziennie pierwszym krokom towarzyszy ból. Każdy, kto mnie widzi, uważa, że nie będę w stanie uprawiać futbolu, odmawiam sobie nawet gry z synem. Przed meczem muszę wziąć trzy pigułki i przyjąć zastrzyk – opowiadał niedawno w rozmowie z radiem Uruguay’s 100% Deporte. Niewykluczone, że te kłopoty wpłynęły na pensję Suareza, którego Inter nie zgłosił do MLS jako „wyznaczonego zawodnika” („designated player”).

Messi ma poprowadzić Inter Miami do sukcesu. Tego chce właściciel David Beckham, więc zapewnia Argentyńczykowi wsparcie: Sergia Busquetsa, Jordiego Alby, Luisa Suareza. Fot. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP

To przepis, nazywany także „Regułą Davida Beckhama”, który pozwala każdemu klubowi na wskazanie trzech piłkarzy, których pensje nie wliczają się do limitu budżetowego. Dziś „wyznaczonymi zawodnikami” są w Interze Messi (oficjalnie może liczyć na 12 mln dolarów rocznie, choć dzięki kontraktom sponsorskim może zarobić znacznie więcej), Busquets (1,5 mln) i Brazylijczyk Gregore (725 tys.). Nie jest to lista trzech najlepiej zarabiających graczy klubu, bo więcej niż ten ostatni dostają – według oficjalnego zestawienia udostępnionego przez stowarzyszenie piłkarzy MLS – Alba (1 mln), Amerykanin DeAndre Yedlin (825 tys.) oraz Brazylijczyk Jean Mota (750 tys.).

Suarez podpisał roczny kontrakt i choć jest już napastnikiem w sile wieku oraz o niepewnym zdrowiu, to – według „The Athletic” – „jego 27 goli z ostatniego roku przypomina kompilację największych hitów z charakterystycznego repertuaru finalizowania akcji”, co oznacza, że najlepsi snajperzy pewnych zdolności nigdy nie tracą. A MLS wciąż jest ligą przyjazną emerytom, co pokazuje nie tylko przykład Messiego, ale także m.in. Zlatana Ibrahimovicia. Szwed trafił do Los Angeles Galaxy w 2018 roku jako 37-latek i w 56 meczach strzelił 52 gole, choć pod względem fizycznym już dawno nie przypominał najlepszej wersji siebie.

Messi na sztandarach MLS

Inter potrzebuje człowieka od zdobywania bramek, bo Ekwadorczyk Leonardo Campana i Wenezuelczyk Josef Martinez (opuścił klub, żeby zrobić miejsce dla Suareza) zaliczyli w poprzednim sezonie – odpowiednio – 11 oraz 12 trafień, choć pierwszy zagrał w 37, a drugi w 40 meczach. Suarez będzie mógł liczyć na podania Alby, Messiego, a może także 30-letniego skrzydłowego Juliana Gressela z Columbus Crew, którego w zespole chętnie widziałby trener Gerardo Martino. Obaj w 2018 roku zdobyli z Atlantą United Puchar MLS. Gressel przez trzy lata gry dla tego klubu strzelił 20 goli i miał 36 asyst, więc liczby mówią za niego.