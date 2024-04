Minister został zapytany o szczegóły dotyczące swojego startu w zaplanowanych na 9 czerwca wyborach do PE. - To był pomysł prezydenta - przekazał. Zapewnił, że to dla niego wielki zaszczyt i powód do osobistej radości. - Prezydent zaproponował mi, żebym wykorzystał swoje kompetencje, publicznie o tym powiedział - zaznaczył.

"Zmiany, które mają miejsce w UE, są niebezpieczne"

Wojciech Kolarski był też w RMF FM pytany, czy rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Miałem bardzo miłą rozmowę. Usłyszałem, że mam walczyć jak lew o głosy, więc będę walczył jak lew - odpowiedział. Minister przekonywał również, że w Parlamencie Europejskim przedstawiciel Polski musi przede wszystkim dbać o sprawy Polski w Unii Europejskiej.

W programie padło także pytanie, czy Polska powinna zgodzić się na rezygnację z prawa weta w niektórych sprawach w Unii Europejskiej, czyli poprzeć rezygnację z zasady jednomyślności. Zdaniem prezydenckiego ministra, prawo weta to bezpiecznik. - Należę do ludzi, którzy uważają, że zmiany, które mają miejsce w UE są niebezpieczne. To centralizacja - a likwidacja weta jako bezpiecznika jest tego symptomem - dodał. Kolarski ocenił, że po wprowadzeniu zmian duże kraje, jak Niemcy czy Francja, z kilkoma mniejszymi będą mogły decydować o wszystkich sprawach Unii Europejskiej, a Polska stałaby się w UE "krajem peryferyjnym".

Kim jest Wojciech Kolarski?

Jak wynika z informacji podanych przez Kancelarię Prezydenta, minister Wojciech Kolarski jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, studiował też filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.