Nie żyje Mário Zagallo, legenda brazylijskiego futbolu

Każdy Brazylijczyk jest przeświadczony, że w tym kraju jest tylu genialnych zawodników, że Brazylia powinna wystawiać na mistrzostwach świata nie jedną, lecz trzy drużyny i że powinny one zająć miejsca od pierwszego do trzeciego. Jeśli dzieje się inaczej, to znaczy, że trener powinien natychmiast odejść i więcej nie pokazywać się nikomu na oczy. Nawet Pele, chłodny pragmatyk piłki, uległ temu nastrojowi. Gdy Brazylia nie zajęła pierwszego miejsca na turnieju olimpijskim w Atlancie w 1996 roku, domagał się bezwarunkowego ustąpienia Zagallo. - Każdy biedny chłopiec z faweli [dzielnicy biedy] postępowałby rozsądniej — powiedział Pele, na co Zagallo odrzekł, że królowi futbolu powypadały ze starości zęby, i poradził mu, by nie zabierał głosu na tematy, na których kompletnie się nie zna.

Zmarł Mário Zagallo. W mistrzostwach świata triumfował czterokrotnie

W 1997 roku Brazylia zdobyła mistrzostwo Ameryki Południowej i wtedy Zagallo pojawił się w telewizorze w porze największej oglądalności ze specjalnym oświadczeniem kończącym się słowami: „Teraz będziecie musieli mnie przełknąć”. Zagallo zarabiał 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Kiedyś wymknęło mu się zdanie, że to suma o dziesięć razy za mała jak na dobro, które czyni ojczyźnie. Brazylia była dotąd cztery razy mistrzem świata. Zagallo miał udział w każdym z tych zwycięstw — dwa razy jako zawodnik, raz jako trener i raz jako drugi trener.



Mário Zagallo w czasie finału mistrzostw świata w 1998 roku Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Przed mistrzostwami we Francji w 1998 roku pukano się w głowę, gdy Zagallo ogłosił, że bramkarzem numer jeden znów będzie Taffarel. Skandalem nazwano powołanie do ekipy prawego obrońcy Ze Carlosa, który rok temu sprzedawał w sklepie arbuzy, żeby dorobić do piłkarskiej pensji. Z mieszanymi uczuciami przyjęto odesłanie do domu Romario, rzekomo z powodu kontuzji, której nie da się zaleczyć na czas. To była oficjalna wersja, a tak naprawdę Zagallo, do spółki z Zico, drugim trenerem, uznali, że nie potrzeba im na boisku piłkarza, który jest boiskowym egoistą. O jego zastępcę, Bebeto, toczyła się kłótnia od początku mistrzostw. Wszyscy wiedzieli, że lepszym, bardziej dynamicznym i perspektywicznym zawodnikiem jest niezrównany drybler Denilson. Zagallo też pewnie o tym wiedział, ale do wykonania dzieła we Francji potrzebniejszy mu był doświadczony, spokojny i bardziej zrównoważony Bebeto. Brazylia dotarła do finału, w którym przegrała z Francją.



„Nieprzemijająca aura Zagallo” - jak określiła francuska agencja AFP, sprawiła, że wydawał się on naturalnym wyborem do zastąpienia odchodzącego Luiza Felipe Scolariego po piątym zwycięstwie Brazylii w Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Oficjalnie pożegnał się jednak z kadrą, towarzyskim meczem z Koreą Południową. Ale w praktyce nadal, przez kolejne cztery lata, pomagał Parreirze w prowadzeniu reprezentacji, aż do ćwierćfinału w 2006 roku.

- Był jednym z największych brazylijskich piłkarzy swojego pokolenia, a po czterokrotnym zdobyciu Pucharu Świata pozostawił trwały ślad w brazylijskiej piłce nożnej — powiedział Ronaldo o Zagallo, nazywanym „Profesorem”