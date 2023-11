Oficjalnie do zmiany doszło zgodnie z planem, tak przynajmniej można odczytywać słowa Michała Probierza. - Przejmując kadrę mówiłem, że wszyscy członkowie sztabu szkoleniowego zostają na stanowiskach. Poczekaliśmy, bo nie chciałem rozbijać reprezentacji młodzieżowej. Daliśmy sobie trochę czasu i teraz tą dwójkę wziąłem, a odchodzącym chcę podziękować za współpracę, bo ja zawsze rozstaję się w zgodzie - przekonuje selekcjoner.

Inaczej sprawę widzi "Przegląd Sportowy", który we wtorek rano poinformował, że Rzepka oraz Kasprzak podpadli Probierzowi. Przyczyną rozstania miał być spóźniony raport oraz brak kamizelek GPS podczas jednego z treningów. Może to plotka, może faktyczna przyczyna rozstania, a może pretekst do zmiany, która była nieunikniona.

Panowie w kadrze odpowiadali za przygotowanie fizyczne. Teraz zastąpią ich Oszust oraz Gwiazda. Tego pierwszego Probierz zna z młodzieżowej reprezentacji, drugi pracował z rezerwami Legii Warszawa. Innych zmian w sztabie drużyny narodowej na razie nie ma. Najważniejszymi współpracownikami selekcjonera pozostają drugi trener Robert Góralczyk, asystenci Sebastian Mila i Michał Bartosz oraz szkolący bramkarzy Tomasz Kuszczak i Andrzej Dawidziuk.

Dlaczego Jan Bednarek wrócił do reprezentacji Polski

Są na zgrupowaniu drużyny narodowej nowe twarze - wśród piłkarzy przed szansą na debiut w seniorskiej reprezentacji staną Marcin Bułka, Bartłomiej Wdowik oraz Karol Struski - ale wydarzyły się także powroty. Okazję na ponowny występ w kadrze dostaje Jan Bednarek.