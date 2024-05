Czytaj więcej Polityka Europoseł PiS: Zagrożenie dla naszej suwerenności z Zachodu większe niż ze Wschodu - To są relacje bardzo skomplikowane, ale ja uważam, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony zachodniej, tak to określmy ogólnie (...) jest większe niż ze strony wschodniej - mówił w jednym z wywiadów europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski.

15 października 2023 roku wyborcy zdecydowali, że w polskiej polityce, także zagranicznej, ma nastąpić zwrot aksjologiczny i światopoglądowy. Moim zamiarem i obowiązkiem było potwierdzić, że ta zmiana rzeczywiście się dokonuje. Zarzut, że nie należało tego robić w obecności przedstawicieli innych państw, co podnoszą niektórzy krytycy, to wykręt, próba uniknięcia merytorycznej dyskusji o fundamentach polityki zagranicznej, czyli o tym, co powinno stanowić właściwą materię exposé. To także próba wmówienia opinii publicznej, że nowy rząd nie ma prawa krytykować polityki zagranicznej poprzedniej ekipy.

Nie jesteśmy zwolennikami zmiany traktatów unijnych, ale musimy być na nią gotowi

Niektórzy publicyści – na przykład Łukasz Warzecha na łamach „Rzeczpospolitej” – zarzucają mi także, że oferta otwartej debaty, jaką złożyłem dzisiejszej opozycji, to mydlenie oczu, bo rzekomo moim celem było „pokazanie, że poza jedynie słusznym kursem nie istnieje żaden inny”. Zaproszenie do dyskusji skierowane było do tych, którzy np. w odniesieniu do naszych relacji z Unią Europejską reprezentują spójną wizję i potrafią ją uzasadnić racjonalnymi argumentami. Tymczasem dzisiejsza opozycja, kiedy to dla niej wygodne, nawołuje do ograniczania roli Unii Europejskiej, a jednocześnie domaga się od Unii pieniędzy na: inwestycje, pomoc dla rolników, wsparcie dla Ukrainy, walkę ze skutkami pandemii i wiele innych celów. Jeśli są politycy czy publicyści, którzy naprawdę chcą przekształcenia Unii w luźno powiązaną organizację międzynarodową – mają do tego prawo. Ale muszą się zdecydować, czy chcą korzystać z rozlicznych przywilejów wynikających z członkostwa w UE i stawiać przed Unią ambitne cele, czy wolą jednak, by Unia była tylko luźną organizacją międzyrządową bez wielkich wpływów na arenie globalnej. Jednego z drugim pogodzić się nie da.

Inny wątek polemik dotyczył właśnie miejsca Polski w Unii Europejskiej. Czytam, że dopuściłem możliwość zmian traktatowych, a konkretnie przepisów dotyczących jednomyślności i zasad głosowania większością kwalifikowaną. W uwagach polemistów na ten temat wyraźnie widać, jak uprzedzenia ideologiczne zaćmiewają zdolność czytania ze zrozumieniem. W exposé powiedziałem, że NIE JESTEŚMY zwolennikami zmiany traktatów, ale nie możemy wykluczyć, że taka dyskusja będzie miała miejsce i musimy być na nią gotowi ze swoimi propozycjami. Zaapelowałem, byśmy o takich propozycjach rozmawiali wspólnie.

W bezwarunkowym odruchu sprzeciwu moi krytycy zwarli szeregi, aby jak niepodległości bronić… no właśnie, czego? Obecnego status quo, czyli traktatu lizbońskiego. Tego samego traktatu, o którym jeden z prawicowych komentatorów mówi, że prezydent Lech Kaczyński podpisał go w nadziei, że nigdy nie wejdzie w życie. Nie pomagają argumenty, że to właśnie traktat lizboński premiuje duże kraje. Ani argument, że zasada jednomyślności, czyli prawo weta, pozwala jednemu krajowi blokować decyzje popierane przez wszystkie pozostałe. A tym samym może to szkodzić naszym ważnym interesom, co widzieliśmy przy procesie nakładania kolejnych sankcji na Rosję czy przyznawania pomocy Ukrainie.