"Trzeba nic nie rozumieć, by sądzić, że niepodległość traci się jedynie wyniku militarnego podboju" - napisał w środę w mediach społecznościowych europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. Dodał, że brak niepodległości to także "niemożność podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych, instytucjonalnych i politycznych" oraz konieczność "podporządkowania się wzorom kulturowym narzucanym z zewnątrz". Tego samego dnia część mediów opisała wywiad, którego polityk udzielił w ubiegłym tygodniu Telewizji Republika.

W rozmowie z 18 sierpnia Krasnodębski wypowiadał się na temat stosunków Polski z Unią Europejską. Ocenił wówczas, iż "niewątpliwie jest grupa polityków europejskich, wpływowych bardzo", którzy od 2015 r. "chcieliby doprowadzić do szybkiej zmiany władzy w Polsce". Dodał, że do tej grupy należy kilku unijnych komisarzy, europosłowie oraz prawdopodobnie liderzy "niektórych państw". Krasnodębski zastrzegł, że "oprócz tego pewnie są inni, nieco bardziej obojętni, którzy usiłują tych radykałów powstrzymać", wymieniając w tym kontekście komisarza ds. budżetu Johannesa Hahna.

- Myślę, że jest jakieś pole do kompromisu z panią przewodniczącą (Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - red.) gdyby nie była ona pod presją tych wszystkich sił - powiedział Krasnodębski. - Natomiast patrząc na ducha instytucji, to oczywiście Komisja (Europejska - red.) plus Parlament (Europejski - red.) (...) wolałaby mieć rząd taki spolegliwy, który będzie robił wszystko to, co należy robić zdaniem Brukseli - mówił.

Putin nas nie dzieli, tylko łączy. Zdzisław Krasnodębski

Europoseł PiS wyraził pogląd, że "jeśli chodzi o nasz wykreowany wizerunek" przyjęcie przez Polskę wielu uchodźców z Ukrainy nie potwierdziło tezy, jakoby w Polsce łamano prawa człowieka, a Polacy byli ksenofobami.

- Mnie się wydaje, że to są relacje bardzo skomplikowane, ale ja uważam, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony zachodniej, tak to określmy ogólnie (...) jest większe niż ze strony wschodniej - oświadczył Krasnodębski.

- To jest paradoksalne. Oczywiście, Rosja jest brutalna, Rosja może wypowiedzieć nam wojnę. Ale Polacy wiedzą w sensie duchowym czy psychologicznym jak z takim niebezpieczeństwem się obejść. Putin nas nie dzieli, tylko łączy. Natomiast Unia Europejska posługuje się innymi zupełnie środkami - raczej zachętami, pieniędzmi, siłą miękką, pewną atrakcyjnością - kontynuował.

Zdaniem Krasnodębskiego, Unia to "instytucja atrakcyjna", zaś w Polsce osoby po "prawej stronie" często nie doceniają przeciwnika. - Komisja Europejska ma bardzo sprawnych urzędników, doskonałych prawników, Parlament Europejski jest bardzo dobrze zorganizowaną instytucją i wygrać z nimi jest trudniej. Bo na Rosję trzeba mieć HIMARS-y, Abramsy, wiadomo jakich środków (użyć - red.). Natomiast żeby sobie poradzić z Unią - a Unia jest jakoś w tym kształcie (...) opanowana przez te siły, które wzięły ją jakby w jasyr, które są nam niesprzyjające - no żeby wygrać z nimi, jakby odzyskać też dla nas wszystkich instytucje europejskie, to wymaga jednak większego wysiłku organizacyjnego, intelektualnego - i w tym sensie to jest większe niebezpieczeństwo - ocenił europoseł PiS.