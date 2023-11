"Robert Lewandowski przychodzi na ratunek". Barcelona wygrała po jego golach

Te bramki nie mogły przyjść w lepszym momencie. W poniedziałek Lewandowski przyleci do Warszawy na ostatnie w tym roku zgrupowanie kadry. W październiku nie mógł pomóc drużynie, bo leczył kontuzję. Teraz znów założy kapitańską opaskę i spróbuje poprowadzić reprezentację do zwycięstwa nad Czechami, choć to może nie wystarczyć do awansu na Euro 2024.