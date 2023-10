Wyspy Owcze - Polska. Kim jest Patryk Peda, który zadebiutuje w kadrze

Urodził się w Zalesiu Górnym pod Warszawą, zaczynał w Kosie Konstancin, ale to akademia Legii ukształtowała go jako piłkarza i już w 2019 roku wyjechał do Włoch. Przez dwa lata zbierał doświadczenie w juniorach SPAL, później trafił do pierwszej drużyny, aż wreszcie w tym roku kupiło go Palermo i od razu wypożyczyło do… SPAL (taki był warunek umowy).

Reklama

Powołanie Pedy dla wielu kibiców i ekspertów było zaskoczeniem. Rzadko zdarza się, by do kadry trafiał piłkarz z trzeciej ligi. Obrońca przekonywał jednak, że nie przyjechał na zgrupowanie w roli widza. Od początku powtarzał, że chce grać. Michał Probierz wie, na co go stać. W prowadzonej przez niego reprezentacji młodzieżowej Peda był jednym z liderów.

Jak Patryk Peda trafił do Włoch

Patryk nie miał łatwego dzieciństwa. Najpierw zachorował na cukrzycę, a kilka lat temu stracił ojca, który był jego najwierniejszym kibicem, woził go na wszystkie treningi i jeździł za nim na mecze.

Czytaj więcej Piłka nożna Wyspy Owcze - Polska. Żagiel na maszt Michał Probierz zaczyna pracę z reprezentacją od spotkania w Thorshavn, gdzie zobaczymy, jak wygląda przyszłość. Mecz Wyspy Owcze – Polska dziś o 20.45.

Pan Zbigniew zmarł na zawał podczas oglądania meczu syna. Patryk grał już wówczas we Włoszech. Na Pucharze Syrenki wypatrzyli go skauci z Italii. Legia początkowo nie chciała się zgodzić na transfer, ale po trudnych negocjacjach, w które włączył się ojciec chłopaka, ustąpiła.