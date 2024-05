Będzie nowy sposób dochodzenia swoich praw przez poszkodowanych konsumentów

Czytaj więcej Konsumenci Czy regulacje naprawdę ochronią konsumentów? Same przepisy prawa nie wystarczą bez odpowiednich działań z jednej strony uświadamiających klientów, na co powinni zwracać uwagę np. w handlu elektronicznym, a z drugiej przekonujących przedsiębiorców, że próby obchodzenia prawa się nie opłacają.

Ciekawe rozwiązanie dotyczące postępowań cywilnych o odszkodowania dla konsumentów

Jak ocenia Piotr Białach, radca prawny w kancelarii Dentons, projekt przeszedł rzetelne konsultacje publiczne. – Uwzględniono w nim postulaty starannej weryfikacji tzw. podmiotów upoważnionych, które będą reprezentowały konsumentów, i określenia skutków wykreślenia takiego podmiotu z rejestru – zauważa ekspert.

Dodaje też, że w projekcie zawarto ciekawe rozwiązanie dotyczące postępowań cywilnych o odszkodowania dla konsumentów. – Otóż decyzja prezesa UOKiK nakładająca karę na przedsiębiorcę naruszającego zbiorowe prawa konsumentów będzie dowodem w sprawie, ale nie wyłączy to innych dróg badania stanu faktycznego przez sąd – podkreśla Piotr Białach.

W znowelizowanej ustawie uregulowano kwestię postępowania grupowego „bez grupy”. Otóż co do zasady taka grupa powinna liczyć co najmniej dziesięciu zainteresowanych konsumentów. Jednak podmiot upoważniony do reprezentowania ich zbiorowych interesów będzie mógł prowadzić niektóre postępowania nawet bez formalnego spełnienia tego wymogu.

Jak zauważa Piotr Białach, pewnym wyzwaniem dla sądów orzekających na podstawie znowelizowanej ustawy będzie stosowanie zarówno nowych przepisów wynikających z dyrektywy, jak też dotychczasowych przepisów o postępowaniach grupowych.

– Niektóre wymogi formalne, jak wymóg zebrania grupy co najmniej dziesięciu zainteresowanych, będą miały bowiem zastosowanie do niektórych postępowań, a do innych nie – podkreśla ekspert.