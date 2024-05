Broń nuklearna przy granicy z Ukrainą. Rosja z Białorusią zaczynają ćwiczenia

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w Południowym Okręgu Wojskowym rozpoczął się pierwszy etap ćwiczeń, mający na celu zwiększenie gotowości niestrategicznych sił nuklearnych. Żołnierze będą testowali wykorzystanie kompleksów Iskander i Kindżał.

Taktyczna broń jądrowa (inaczej: niestrategiczna broń jądrowa) to broń jądrowa krótkiego zasięgu, zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych na odległość maksymalnie 450–500 km. Przeznaczona jest do bezpośrednich działań bojowych, dlatego też może być wykorzystywana w działaniach taktycznych o ograniczonym charakterze.

„Zgodnie z instrukcją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Południowym Okręgu Wojskowym pod dowództwem rozpoczął się pierwszy etap ćwiczeń obejmujący praktyczne sprawdzenie przygotowania i użycia niestrategicznej broni nuklearnej kierownictwo Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji” – podało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Rosja zapewnie utrzymanie gotowości do użycia niestrategicznej broni jądrowej

Jak poinformował resort wojskowy, w ramach tego etapu pracownicy formacji rakietowych Południowego Okręgu Wojskowego wykonują zadania polegające na pozyskiwaniu specjalnej amunicji do systemu rakiet operacyjno-taktycznych Iskander, wyposażaniu w nią rakiet nośnych i tajnym przechodzeniu do przygotowania do przeprowadzenia wystrzelenia rakiet.

„Personel jednostek lotniczych Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji biorący udział w ćwiczeniach ćwiczy wyposażanie specjalnych jednostek bojowych w broń lotniczą, w tym aerobalistyczne rakiety hipersoniczne Kindżał i lata w wyznaczone rejony patrolowe” – wyjaśnia departament.