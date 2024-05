Byłaby to część manewru częściowego okrążenia Charkowa. Z Pieczeniegów w zasięgu rosyjskiej artylerii znalazłoby się zarówno centrum przemysłowe Czuhujew, jak i sama metropolia. Jednocześnie atakując wprost z północy, Rosjanie chcieli dotrzeć do wioski Borszczewaja, skąd również mogliby ostrzeliwać Charków z armat.

Ale w tym rejonie natknęli się na błyskawicznie przetransportowaną ukraińską 92. Brygadę, która zagrodziła im drogę. Za to pod Wołczańskiem poszło im początkowo łatwiej, niż sądzili, bowiem ich wojska nie natknęły się na żadne przeszkody na granicy, nie było nawet min.

Jeśli teraz zdobędą tę miejscowość, spróbują prawdopodobnie również posuwać się w dół rzeki Doniec, by w końcu odciąć ukraińskie oddziały w tej części Charkowszczyzny. Na razie im nie wychodzi, mimo że na pomoc ruszyły rosyjskie oddziały z południa, atakując Kupiańsk (w prostej linii 70 km na południowy wschód od Wołczańska).

Nieszczęsny Charków natomiast ostrzeliwany jest bez przerw z rakiet i atakowany dronami. Trudno sobie wyobrazić, co działoby się w drugim największym mieście Ukrainy, gdyby Rosjanie znów mogli ostrzeliwać go jeszcze też z dział.

Kolej na Sumy. To może być kolejny cel Rosji

W zajadłych walkach Ukraińcy w różnych miejscach frontu tracą bronione wioski, np. pod Kupiańskiem. Cały czas Rosjanie napierają w okolicach Bachmutu, Awdijiwki, Czasiw Jaru i Robotyne. Tam właśnie zdobywają po jednej miejscowości, ale nie do końca jest jasne, gdzie udało im się utrzymać dłużej, bo Ukraińcy zaciekle kontratakują (np. w miejscowości Biłohoriwka).

Pojawiło się jednak kolejne niebezpieczeństwo. Po ukraińskim wywiadzie również amerykański Institute for the Study of War ostrzega, że Rosjanie mogą koncentrować się do ataku na jeszcze jedno pograniczne miasto ukraińskie, Sumy. ISW uważa, że rosyjskich oddziałów jest za mało na poważne natarcie, ale mogą dokonać demonstracyjnego napadu, by odciągnąć ukraińskie siły z innych części frontu. Ten atak może być zsynchronizowany z jakimś uderzeniem na wschód od Wołczańska.