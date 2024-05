Sieci komórkowe w Polsce nie będą mogły oferować już specjalnych pakietów mobilnego internetu na konkretne usługi: na przykład korzystanie z Facebooka, TikToka, czy słuchanie muzyki.

UKE zakazuje „darmowego” internetu

T-Mobile Polska i Orange Polska potwierdziły nam dziś, że dostały od prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pisma z nowymi zaleceniami w sprawie usług z tzw. stawką zerową – ang. „zero rating”. Takie same pisma prezes urzędu wysłał także do innych dużych operatorów, w tym Polkomtelu (Plus), czy P4 (Play).

UKE w praktyce zakazuje w nich operatorom oferowania dodatkowych pakietów transmisji danych, które nie pomniejszają płatnej puli gigabajtów.

Operatorzy dodawali przez lata takie paczki internetu do abonamentów, walcząc w ten sposób o użytkowników szczególnie dużo używających np. mediów społecznościowych: Facebooka, Instagrama, YouTube, czy słuchających on-line muzyki lub oglądających serwisy streamingowe.