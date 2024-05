Polityka wdarła się też na ekran w filmie Ali Abbasiego. „Apprentice” to historia początków kariery Donalda Trumpa, gdy wzmacniał swoją pozycję finansową i budował Trump Tower.

Donald Trump i Roy Cohn

Ale też opowieść o jego relacjach z prawnikiem Royem Cohnem, który odegrał niechlubną rolę jako prokurator w czasach McCarthyzmu. Trumpowi pomagał osiągnąć sukces. Nauczył go wiary w siebie, ciągłego atakowania, okłamywania innych i tego, by nigdy nie przyznawać się do porażki. Był jego prawą ręką, pomocnikiem w najtrudniejszych sprawach prawnych. Do czasu, gdy przyszły prezydent stanął mocno na nogi i przestał go potrzebować. Zwłaszcza, że Cohn, homoseksualista, rozchorował się na AIDS. Relacja tych dwóch mężczyzn stanowi kanwę filmu. Jest tu również miejsce na pokazanie romansu Trumpa z modelką Ivaną Zelnickovą, późniejszą panią Trump. Jest relacja młodego Donalda z ojcem, a wreszcie historia jego brata-pilota, który nie wytrzymał ciśnienia świata.

Donald Trump zniesławiony?

Jeszcze przed canneńską premierą prasę obiegły informacje o drastycznej scenie gwałtu Trumpa na matce jego dzieci. Są też w filmie sekwencje w których Trump wciąga amfetaminę czy przechodzi liposukcję. W dniu pierwszego pokazu ekipa prowadząca prezydencką kampanię wyborczą Donalda Trumpa zapowiedziała wniesienie skargi o zniesławienie. Ale tak naprawdę Abbasi pomija wiele bezspornych faktów z życia Trumpa, które stawiają go w bardzo złym świetle.

Bo tu nie chodzi o dokument rozliczający byłego, a może i przyszłego prezydenta USA. Abbasi proponuje coś więcej. Jego „The Apprentice” to opowieść o polityce. O systemie, który wciąga i w którym nie obowiązują żadne zasady uczciwości i lojalności. Tu liczy się tylko zwycięstwo, a żeby je osiągnąć trzeba być bezwzględnym. Reżyser irańsko-duńskiego pochodzenia pokazał szersze mechanizmy funkcjonowania w życiu publicznym, zadał pytania, które dotyczą każdego człowieka, między innymi o granice przyzwoitości, których przekraczać nie wolno.