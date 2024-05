„Elon Musk skrytykował decyzję Rafała Trzaskowskiego o wycofaniu krzyży z urzędów. Kto by pomyślał, że taki światowiec zostanie sprowadzony do parteru przez najbogatszego człowieka na świecie. Zaraz pewnie będą pisali w "Wyborczej", że Elon Musk to zacofany ciemnogród albo, co gorsza, kryptopisowiec. Nie zdziwi mnie to!” – skomentował z kolei były wicepremier Jacek Sasin.

Z kolei były wiceminister sprawiedlowości Michał Wójcik napisał krótko: „Brawa dla Elona Muska”.