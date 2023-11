Przełomowy wyrok za gehennę psa Aksla

Sąd Rejonowy w Oławie uznał Dorotę W. winną znęcania się nad psem "poprzez jego skrajne zaniedbanie, nieudzielenie pomocy medycznej ciężko choremu zwierzęciu, zaniechanie podawania pokarmu i wody, które w konsekwencji doprowadziło do wyniszczenia organizmu ze skrajnego niedożywienia, a także poprzez zaniechanie wykonywania zabiegów higienicznych, co doprowadziło do skołtunienia na całym ciele uniemożliwiającego zwierzęciu poruszanie się i przyjmowanie pokarmu, częściowego wyłysienia oraz odparzeń w ranach odleżynowych gdzie rozwinęły się larwy much".

Wyrok, który zapadł 17 października – rok bezwzględnego więzienia dla Doroty W. – fundacja Lex Nova uważa za przełomowy w skali całego kraju.

– Bardzo nas cieszy ten wyrok, tym bardziej, że z doświadczeń fundacji wynika, że prokuratorzy i sędziowie często nie traktują zaniechania leczenia jako znęcania – powiedziała serwisowi Wrocław.pl Izabela Kadłucka, prezes fundacji Lex Nova. – Umarzano sprawy, gdzie pies miał np. guza większego od głowy albo guza 10 na 10 cm na zewnątrz ciała z przerzutami do organów wewnętrznych, gdzie prokuratorzy nie dopatrzyli się znęcania. Często słyszymy, że przecież znęcanie to „tylko bicie i kopanie”, a przecież ustawa mówi jasno, że zaniechanie leczenia jest znęcaniem i stanowi przestępstwo. Problem w tym, że działania prokuratorów i wyroki sędziów rzadko to potwierdzają.