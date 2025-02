Słowo deregulacja pojawiło się w przemówieniu Donalda Tuska, o ile dobrze policzyłam, 11 razy. Choć szef rządu sam stwierdził, że czas przejść od sloganów do konkretów, te w zasadzie z jego ust nie padły. Ich zrąb mają wypracować sami zainteresowani, czyli przedsiębiorcy.

Donald Tusk prosi przedsiębiorców o pomoc w przeprowadzeniu deregulacji

Wywołanie przez Tuska „do tablicy” siedzącego w zasięgu jego wzroku Rafała Brzoski, twórcy InPostu, nawet jeśli być może wyreżyserowane (tego nie wiem, chodzą słuchy, że nie), wypadło znakomicie i było zręcznym chwytem. Oto premier zapowiada, że nie chce uszczęśliwiać na siłę biznesu, nie chce, by to urzędnicy urządzali im otoczenie do działania i wymyślali, czego potrzebują, prosi o pomoc przedstawicieli środowiska (skąd my to znamy?), a ci „akceptują wyzwanie”.

Sęk w tym, że biurokratyczne, w tym głównie prawne przeszkody do inwestowania czy rozwijania firm są zdiagnozowane od dawna. Wystarczy poczytać kolejne raporty branżowe, apele organizacji biznesowych czy uwagi do procedowanych nowelizacji. W tym do tkwiącego w rządowych szufladach projektu ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego”. Brzmi znajomo? To propozycja ogłoszona z pompą w kwietniu 2024 r., powielająca zresztą cała masę „deregulacyjnych” pomysłów poprzedniej ekipy rządzącej, które nie doczekały się przekucia w obowiązujące prawo.