Przywracanie praworządności stało się kłopotem

Profesor Król pisał:

„W moich czasach wszystko jest kłopotem. Intelektualnym, ale i emocjonalnym. Jadę stąd, żeby być tam. Tam, czyli już po wielkim kryzysie. A do walizki włożę to, bez czego nie dam sobie potem rady. Ponieważ nie wiem, dokąd się wybieram, to muszę zabrać to, co będzie potrzebne, bez względu na przyszłe okoliczności. Czyli to, bez czego nie umiem żyć […]. To, co nas spotkało, to nie jest wielki kryzys, ale wielka granica między znanym i zupełnie nieznanym. Żeby znaleźć się poza tą granicą, trzeba najpierw opisać, jak się do niej zbliżyliśmy […]. Czy to rzeka, czy wąwóz, czy przepaść, czy otchłań, czy tylko prosta kreska? Jak się nieco w tym zorientuję, to będę nieco wiedział, co włożyć do walizki”.

Przywracanie praworządności jest podróżą w przeszłość i przyszłość, w znane i nieznane. To co zrobił z sądami i prokuraturą prezydent Duda, minister Ziobro, premierzy Kaczyński i Morawiecki to jest wielki kryzys. Wszystko to zostało szeroko opisane, omówione i ocenione. Nie rozumiem np. pomysłów, aby prokurator generalny lub rzecznik praw obywatelskich złożyli skargę do sądu administracyjnego na bezczynność ministra finansów Andrzeja Domańskiego w sprawie wykonania dziwacznej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nakazującej mu wypłacić pieniądze z budżetu dla PiS w wykonaniu decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNISP) z zastrzeżeniem, że PKW nie wie czy to jest sąd i ktoś, ale PKW nie wie kto, powinien to rozstrzygnąć.

Pomijając, że skarga na bezczynność może dotyczyć decyzji administracyjnej, a wypłata środków przez ministra finansów jest czynnością faktyczną, to ministrowi Domańskiemu nie sposób zarzucić bezczynności w tej sprawie. Złośliwy rzekłby, że minister jest wręcz nadpobudliwy w dążeniu do zrozumienia uchwały PKW.