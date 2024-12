Tomasz Pietryga: Co zmieni odejście Julii Przyłębskiej z TK

Ostry spór, który trwa do dziś, był związany z wyborem przez PiS trójki tzw. sędziów dublerów na miejsca sędziów wcześniej wybranych przez Sejm starej kadencji. Chociaż kryzys pączkował już wcześniej. W październiku 2015 r. tracący władze posłowie PO wybrali trzech nowych sędziów na miejsce tych, którym wygasały kadencje, oraz dwóch sędziów niejako awansem, wyręczając w tym wyborze posłów nowej kadencji Sejmu. Po dojściu do władzy PiS zdecydowało o unieważnieniu takiego wyboru. Zakwestionował nie tylko dwóch wybranych awansem sędziów, ale całą piątkę wybraną przez PO i powołał na ich miejsce nowych, bliskich nowemu obozowi władzy. Taka jest w skrócie geneza kryzysu konstytucyjnego.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Rezygnacja Julii Przyłębskiej to jest czysta kalkulacja Julia Przyłębska zrezygnowała, by mieć wpływ na wybór swojego następcy. Choć można było kwestionować jej uprawnienie do zwołania zgromadzenia jako prezes TK, to nie da się podważyć, że ma do tego prawo z tytułu bycia sędzią z najdłuższym stażem w TK – wyjaśnia Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku i były wiceprezes Trybunału.

Przyłębska miała wybór

Julia Przyłębska wchodziła do TK jako mało znany poznański sędzia. Obejmując prezesurę, miała teoretycznie czystą kartę. Stanęła na rozdrożu. Mogła próbować budować niezależny od polityków urząd, starając się przywrócić zaufanie do tej instytucji i uwolnić się od politycznych oczekiwań.

Wybrała drogę bliskiej relacji z władzą polityczną. Tak obrany kurs doprowadził do wypaczenia systemowej roli Trybunału, który miał być niezależnym arbitrem w kluczowych dla państwa i prawa sprawach. Rola ta została zdegradowana do narzędzia politycznego. Dziś jest instytucją nieuznawaną przez rząd, której orzeczenia próbuje się neutralizować, nie publikując ich w dziennikach urzędowych. Również poziom zaufania społecznego do niej jest dramatycznie niski.

Czy może się to szybko zmienić?

Odpowiedź jest prosta: nie. Deklaracje o szybkim uporządkowaniu sytuacji w TK przez ekipę rządzącą są zaklinaniem rzeczywistości. Nawet zmiana prezydenta na przychylnego obozowi władzy nie otwiera drogi do reform, chyba że kosztem złamania konstytucji. Reset kadrowy wymaga bowiem zmian w ustawie zasadniczej. Politycznie zbudowanie większości konstytucyjnej w obecnej sytuacji jest niewykonalne.

W grudniu odchodzi pierwszych trzech sędziów nominowanych przez PiS. W przyszłym roku odejdą kolejni. Jak dotąd koalicja rządząca trzyma się zapowiedzi, że nie będzie powoływać w ich miejsce nowych sędziów. Dążąc do resetu upolitycznionej instytucji przez „wygaszenia kadrowe” i forsując nową ustawę. Kalendarz odejść z TK jest jednak niekorzystny dla obozu władzy, bo PiS bez zmian prawnych utrzyma większość w Trybunale do 2027 r., czyli do wyborów parlamentarnych. Pytanie, czy kurs ten będzie trwały, czy w pewnym momencie nie pojawi się pokusa obsadzania wakatów w TK przez niemożność resetu kadrowego. Jedno jest pewne: odejście Przyłębskiej nie jest zapowiedzią czegoś nowego, raczej zamknięciem jednego niechlubnego rozdziału w dość opasłej księdze.