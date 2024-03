Czytaj więcej Podatki Czy wprowadzenie Karty Praw Podatnika ma obecnie sens? Ekspert odpowiada Kartę Praw Podatnika można nawet zapisać w ustawie, choć w dzisiejszych realiach może ona nie odgrywać znaczącej roli – uważa prof. dr hab. Bogumił Brzeziński.

Co musi zawierać Karta Praw Podatnika?

Oczywiście najważniejszym prawem podatnika jest prawo do jasnego i zrozumiałego dla niego, a nie sędziów czy urzędników, prawa podatkowego. To możliwe do zagwarantowania jest jedynie przez sądy administracyjne. One stosując zasadę „in dubio pro tributario”, czyli w razie wątpliwości co do treści przepisu nie wolno rozstrzygać na korzyść fiskusa. To jedyny efektywny mechanizm wymuszający na MF stałą dbałość o jasność i jednoznaczność przepisów prawa. To jest zadanie NSA, z którego nigdy się nie wywiązywał i nadal tego nie robi, bowiem pomimo wprowadzenia tej zasady do Ordynacji podatkowej nie jest ona stosowana. Co powoduje, że MF może proponować ustawodawcy uchwalanie przepisów coraz gorszej jakości. Czego najlepszym przykładem jest tzw. Polski Ład.

Podstawową gwarancją zawartą w Karcie dla obywateli jest to, że państwo naprawi krzywdy wyrządzone przez fiskusa. To sprawa oczywista i zasadnicza dla obywateli – podatników. Państwo nie może chować głowy w piasek jak się okaże, że się „pomyliło”, czyli bezprawnie zabrało obywatelowi jego majątek, bo to zwykła grabież. Państwo nie może się bogacić wskutek własnej niegodziwości, czyli poprzez wydawanie niezgodnych z prawem decyzji czy poprzez wymuszenie przez urzędników złożenia deklaracji, w której obywatel nakłada na siebie nieistniejący podatek i robi to niby samodzielnie, ale pod presją, że jak tego nie zrobi, to organ postawi mu zarzuty karne, czyli zrobi z niego przestępcę.

Przy tak złej jakości prawa podatkowego pomyłki urzędników i orzecznictwa muszą być i niestety są częste. Póki nie było Fundacji Praw Podatnika, to rzeczywiście ani fiskus ani sąd administracyjny nie przyznawali się do błędów. Udawano, że problemu nie ma.

Dziś już tak „łatwo” nie mają, bowiem mamy w ręku wiele konkretów. Przykładowo, Ministerstwo Finansów doskonale wie – bo np. przekazywało te dane Marszałkowi Senatu już 3 lata temu – że w samej tej sprawie tzw. ulgi meldunkowej urzędnicy podlegli MF zmusili 15.633 (!) osoby, aby skorygowały zgodne z prawem deklaracje na niezgodne i zapłacili jako podatek coś, co nie jest podatkiem.

Administracja nie podjęła działań z urzędu w żadnej z tych spraw, aby oddać to co niesłusznie zabrała, gdy dowiedziała się o zmianie linii orzeczniczej NSA. Co naturalne, osoby nie wiedziały, że doszło do zmiany linii orzeczniczej i że mogą wystąpić o zwrot nadpłaty. A gdy w końcu skrzywdzeni dowiedzieli się od FPP, że zostały okradzione i złożyły stosowny wniosek do fiskusa o zwrot pieniędzy, to w 99 proc. przypadków organ im odmówił, powołując się na... przedawnienie.