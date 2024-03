Także prof. Bogumił Brzeziński z UMK stwierdził, że Karta nie byłaby idealnym narzędziem. – Podatnicy będą przychodzili do urzędów, domagając się przestrzegania praw z Karty, a przecież przepisy szczególne mogą przewidywać wiele wyjątków od tych zasad. Dlatego jeśli Karta ma powstać to powinna być mądrze wkomponowana w system prawny – mówił Brzeziński.

Karta do sprzątania po Polskim Ładzie

Jednak nie brakowało głosów, że Karta mogłaby być cenna pomocą w konkretnych przypadkach. Z prezentacji przedstawionej przez szefa KAS wynikało m. in., że podatnik ma prawo do ochrony praw nabytych. – Gdyby to zastosować, zyskaliby na tym podatnicy, którym tzw. Polski Ład odebrał prawo do amortyzacji lokali mieszkalnych – zauważyła dr. Jowita Pustuł, doradca podatkowy. Nawiązała do wielu skarg kasacyjnych, które w tych sprawach składają podatnicy PIT, którzy przez wiele lat uzyskiwali dochody z wynajmu mieszkań, a teraz zostali pozbawieni części kosztów.

Wielu ekspertów opowiada się jednak za uchwaleniem Karty jako części ordynacji podatkowej. – To powinno mieć moc ustawową, bo gdyby pozostało tylko w formie slajdów czy billboardów, to nie byłoby na co się powoływać w sporach – zauważył Michał Goj, doradca podatkowy z firmy EY. Podczas konferencji wspominano bowiem szum propagandowy sprzed dwóch lat, gdy wprowadzano tzw. Polski Ład – zestaw chaotycznych przepisów, z których rząd PiS się częściowo wycofał.

Wsparcie podatnika, choćby jednego na tysiąc

I choć część dyskutantów przewidywała , że Karta Praw Podatnika będzie tylko kolejnym zbiorem pustych deklaracji, to nie brakowało głosów za jej wprowadzeniem. – Jeśli choćby w jednej na tysiąc spraw ta Karta pomoże podatnikowi, warto ją uchwalić – stwierdził Michał Goj.

Jak zauważa Jakub Warnieło, doradca podatkowy z MDDP, trudno się dziś dziwić obawom o wprowadzenie Karty, skoro w ostatnich latach nie budowano zaufania do państwa. – Dla zwykłego obywatela spisanie w jednym miejscu tych zasad może mieć znaczenie, choć oczywiście trzeba być świadomym istnienia wyjątków od tych zasad. Nie zaszkodzi taką Kartę uchwalić, a czy ona rzeczywiście będzie pomocna, to otwarte pytanie – sugeruje ekspert.

- Być może taka Karta, niezależnie od wszystkich wątpliwości, jest potrzebna, by nastąpiło nowe otwarcie i stwierdzeni: od teraz postępujemy uczciwie– stwierdził prof. Wojciech Morawski z UMK, organizator konferencji, sugerując że mogłoby to poprawić relacje podatników z organami skarbowymi.