Wpływ na sądownictwo i dylematy ministra Bodnara

Postawa dwójki sędziów to prezent dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który ma kłopot z rozwiązaniem problemu blisko 3 tys. sędziów, którzy przeszli w latach 2018–2023 przez nową KRS. Mimo że projekt zmian w ustawie, który likwiduje polityczny tryb wyborów sędziowskiej części Rady, jest gotowy, wciąż nie ma politycznej zgody, co zrobić z tzw. neosędziami. Do radykalnych działań, powszechnej weryfikacji wzywają aktywiści z sędziowskich stowarzyszeń, które mają wpływ na decyzje Bodnara. Koalicja rządowa jest jednak podzielona. Część polityków jest sceptyczna wobec takich rozwiązań, obawiając się załamania kadrowego w sądach, gdyż weryfikacja mogłaby objąć blisko 30 proc. ich obsady. Przeciwny jest też prezydent, co może okazać się kluczowe dla losów ustawy.

Weryfikacja sędziów: czy samokrytyka otworzy nowy rozdział?

Teraz, jeżeli postawa dwójki sędziów zyska naśladowców, sytuacja może zacząć rozwiązywać się sama. Jeśli oczywiście chęć weryfikacji na własny wniosek będzie miała charakter masowy. Można przypuszczać, że kolejne deklaracje wytworzyłyby coś w rodzaju środowiskowej presji, której uległaby część sędziów. Inni mogliby potraktować ten ruch z nadzieją, że może być okolicznością łagodzącą, zmywającą łatkę „neosędziego”.

Taka aksamitna weryfikacja może być zachętą dla innych, chociaż wiadomo też, że w przypadku części sędziów tych aksamitów na pewno zabraknie

Taka sytuacja mogłaby zwolnić władzę polityczną z radykalnych ruchów i planów powszechnej weryfikacji wprowadzonej ustawą. Środowisko sędziów po prostu oczyściłoby się samo – nawiązując analogię do słynnego zdania prof. Adama Strzembosza z okresu transformacji ustrojowej.

Czy tak się stanie, wiele zależy od tego, jak potoczy się los dwójki warszawskich sędziów. Czy ich swoista samokrytyka zostanie „doceniona”, czy może ich kariery przez ten ruch ulegną zachwianiu? Taka aksamitna weryfikacja może być zachętą dla innych, chociaż wiadomo też, że w przypadku części sędziów tych aksamitów na pewno zabraknie. Czeka ich raczej odwet, ścięcie na sędziowskiej gilotynie, czego nie ukrywają czekający na nich sędziowie o jakobińskich skłonnościach.