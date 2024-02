Był 2015 rok, dostałam propozycję od poprzedniego kierownictwa II Wydziału Karnego SA w Warszawie o zgłoszenie się na delegację do tego sądu. Taki był ówczesny zwyczaj. Nie wyraziłam zgody z uwagi na bardzo trudną sytuację kadrową SO Warszawa Praga w Warszawie. Potem w 2016 r. ponowiono propozycję. Byłam sędzią od 18 lat, przez 10 lat orzekałam w sądzie okręgowym pierwszej i drugiej instancji, miałam bardzo wysoką stabilność orzecznictwa. Za pierwszym razem minister sprawiedliwości nie wyraził zgody na delegację, nie podając powodów, a był to 2016 r. i ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Kierownictwo SA w Warszawie było konsekwentne i ponowiło wniosek o delegację, którą finalnie otrzymałam w lipcu 2017 r. Od tego czasu orzekałam w sądzie apelacyjnym przez trzy i pół roku na delegacji.

Kandydując na wyższe stanowisko sędziowskie poszłam tzw. starą drogą, to jest zgłosiłam się na delegację, w czasie której przechodzi się pewien test na dojrzałość orzeczniczą. Hm… przechodzenie różnego rodzaju testów nie jest mi obce. Potem kierownictwo sądu powiedziało mi, że zostało ogłoszone wolne stanowisko sędziowskie, na które powinnam się zgłosić. To był początek 2018 r. Zgłosiłam się na tzw. monitor, zastanawiając się, w jaki sposób będzie przebiegać procedura nominacyjna po zmianie składu KRS. Niestety było źle. W listopadzie 2019 r. zapadł pierwszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości, a potem w grudniu 2019 r. wydany został wyrok Sądu Najwyższego podważający legalność KRS po zmianach i jej uchwał w procedurze nominacji. Wtedy w grudniu 2019 r. postanowiłam, że nie przyjmę nominacji, o czym poinformowałam sędziów orzekających w II wydziale karnym. Ale potem przyszedł 23 stycznia 2020 r. i zapadła historyczna uchwała trzech izb. Sytuacja się zmieniła. SN dokonał rozgraniczenia pomiędzy sędziami SN i sędziami sądów powszechnych. Wszystko przestało być czarno – białe. Sytuacja w pionie karnym SA w Warszawie była wówczas bardzo trudna. Wpływało coraz więcej spraw, a wielu sędziów odeszło w stan spoczynku. Poza tym do pionu karnego delegację zaczęli otrzymywać sędziowie o różnych powiązaniach, pełniący różne funkcje zależne od ministra sprawiedliwości. Stanęłam przed bardzo trudną decyzją. Z jednej strony kwestionowałam legalność KRS w obecnym kształcie, z drugiej strony wiedziałam, że pion karny SA w Warszawie, w którym orzekałam od ponad trzech lat, jest na skraju niewydolności. I tak jak napisałam w piśmie do pana ministra, przeważyły głosy, by nominację przyjąć, by nie sprowadzić sądownictwa wyższego szczebla do osób o wątpliwych kwalifikacjach merytorycznych i etycznych, za to mentalnie i finansowo zależnych od dwóch pozostałych władz. Wówczas uważałam, że tak trzeba.

Uczestniczenie w wadliwej procedurze nie zmieniło mojego stosunku do wykonywania służby sędziowskiej i prawidłowego określania obowiązującej w Polsce hierarchii aktów prawnych.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Kolejna neosędzia kwestionuje swój status i przestaje orzekać Sędzia Katarzyna Capałowska z Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest gotowa zrezygnować z awansu, jaki otrzymała od nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To druga sędzia, która złożyła taką deklarację.

Złożyła pani do ministra Adama Bodnara prośbę o cofnięcie jej do starego sądu. To wymagało odwagi. Jest już odpowiedź ministra?

Nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi od ministra sprawiedliwości prof. Adama Bodnara. Wniosek złożyłam 21 grudnia 2023 r. i to był mój osobisty prezent na gwiazdkę dla samej siebie.