I choć nie ma przepływów elektoratów między Platformą a PiSem, w drugiej turze walka toczyć się będzie o każdy głos. Zmobilizowanie każdego potencjalnego wyborcy, albo zdemobilizowanie obywatela, który mógłby poprzeć przeciwnika, będzie tym, co zdecyduje o tym, kto 6 sierpnia zamieszka w Pałacu Prezydenckim.

I w starciu na wizerunki męża stanu i kogoś mającego możliwość prowadzenia polityki zagranicznej Nawrocki przegrywał z Rafałem Trzaskowskim. Choć wizerunek prezydenta Warszawy był chwilami zbyt elitarny, to jednak, poza hejtującą go prawicą, trudno odmówić mu doświadczenia międzynarodowego – był najpierw ekspertem do spraw integracji europejskiej, potem europosłem, ministrem ds. europejskich, wreszcie prezydentem stolicy. Na korzyść Nawrockiego przemawiać miała „aktywna polityka międzynarodowa”, jaką miał prowadzić jako szef Muzeum II Wojny Światowej, a później prezes IPN. I piszę to bez ironii, bo budowanie relacji z zagranicznymi partnerami to część pracy na tych stanowiskach. Ale to zupełnie inna liga niż spotkania czy negocjacje ze światowymi przywódcami.

Kto przekona Polaków w drugiej turze, że lepiej zadba o ich bezpieczeństwo

Ale w drugiej turze bój toczyć się będzie jeszcze o coś więcej. Choć zaufanie do Trumpa spada, to wciąż większość Polaków – co zrozumiałe i słuszne – uważa, że gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju jest zakorzenienie zarówno w strukturach europejskich, jak i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I w tym znaczeniu zdjęcie z Trumpem może być dla części wyborców argumentem. Czy te rachuby się sprawdzą? Przekonamy się 1 czerwca po 21, a już wcześniej jakieś sygnały płynąć będą z pierwszych sondaży przeprowadzonych po majówce.