Wszak Musk chce, by w przyszłości X służył do płacenia oraz do bezpiecznych połączeń głosowych i wideo – a więc zmierza w kierunku uniwersalnej aplikacji komunikacyjnej. W tym sensie Durow jest jego konkurencją, ale walcząc o jego wolność, wojuje o bezpieczeństwo całej swojej branży. Sam Musk wykazuje się też wyjątkowym zrozumieniem, jeśli idzie o rosyjski punkt widzenia. To on zagwarantował Tuckerowi Carlsonowi, że puści bez skrótów jego rozmowę z Władimirem Putinem, dzięki czemu propaganda władcy Kremla mogła dotrzeć na Zachodzie do milionów osób.

Czy media społecznościowe promują russkij mir?

Ale ten sojusz obrony Durowa jest nieprzypadkowy również z innego powodu. Tak się bowiem składa, że to serwisy takie jak Telegram, ale też X i w mniejszej mierze Facebook, stały się wygodnym narzędziem rozsiewania rosyjskiej propagandy. Ale tu chodzi nawet o coś więcej niż bezpośredni rosyjski przekaz. Rzecz idzie o narracje zbieżne z linią Kremla, wizję świata zwaną russkim mirem. To wszak X jest dziś oskarżany o podsycanie zamieszek w Wielkiej Brytanii po zabójstwie trzech dziewczynek. Serwis Muska stał się wylęgarnią i tubą skrajnej prawicy, a także środowisk antyimigranckich. Wśród nich wizja upadku Zachodu, zalanego falą nielegalnej migracji, która zabija rdzennych Europejczyków (podobna narracja pomaga dziś AfD po zamachu w Solingen), doskonale rozprzestrzenia się w serwisach społecznościowych i komunikatorach. Grupy na Facebooku, WhatsAppie czy Telegramie są doskonałym narzędziem sączenia tej antyzachodniej narracji.

W dodatku częścią tej narracji jest podważanie zaufania do tradycyjnych mediów. I chodzi nie tylko o gazety, radiostacje czy telewizje, ale też o internetowe portale, które działają w oparciu o tradycyjne redakcje, newsroomy, gdzie weryfikuje się i sprawdza informacje. W tym sensie media – jeśli sumiennie spełniają swoją rolę – stanowią tamę dla propagandy i dezinformacji. Natomiast fake newsy, deepfake'i, dezinformacja oraz propaganda świetnie się rozwijają w gąszczu platform społecznościowych i komunikatorów.