Nie wytłumaczono nauczycielom i rodzicom, jak teraz edukacja ma wyglądać, jak uczyć dzieci bez prac domowych, jak pilnować, by dziecko zajrzało do podręcznika i pogłębiło wiedzę zdobytą na lekcji i że samo pytanie „odrobiłeś lekcje?” dziś już nie wystarczy.

Czytaj więcej Oświata Joanna Ćwiek-Świdecka: Brak prac domowych staje się faktem. Czy to oznacza szkołę bez nauki? Przeciwnicy ograniczenia prac domowych krzyczą, że teraz szkoły będą opuszczać głąby i tumany, a nie dobrze wyedukowani młodzi ludzie. Wygląda to tak, jakby dzieci uczyły się tylko w domu. Po co więc w ogóle chodzić do szkoły?

Problem też w tym, że zmiany w pracach domowych pojawiły się wcześniej niż odchudzenie podstawy programowej. Bo faktem jest, że dziecko wiedzę powinno zdobywać w szkole, ale trudno to robić przy przeładowanej podstawie programowej, gdy nauczyciel pędzi z programem. Chociaż… może nie trzeba by było aż tak pędzić, gdyby nie to, że w szkole nauka kończy się w zasadzie w maju – przerwa majowa, Boże Ciało, egzaminy ósmoklasisty czy matury, wycieczki a tydzień przed rozdaniem świadectw do szkół chodzą tylko młodsze dzieci. Starszym po wystawieniu ocen już się „nie opłaca”. Cześć z nich przed końcem roku jest na wakacjach, a w Polsce, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, nie ma problemu z tym, by dziecko opuszczało szkołę przed wakacjami.

Polacy podzieleni w sprawie lektur

Szkoły puste, więc spokojnie można oddawać się dyskusji o podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem listy lektur. Bo ani przeładowany program nauczania z biologii, historii, gramatyka języka polskiego nie wzbudza takich emocji. Naród dyskutuje, czy młodzi ludzie powinni czytać „Potop” i „Pana Tadeusza” w całości czy we fragmentach a to, że coraz rzadziej chcą w ogóle czytać, pozostaje w tej dyskusji sprawą drugorzędną.

Dobór lektur to raz, inna sprawa, że zniechęca ich do czytania także wymaganie drobiazgowej znajomości treści. Kto kilka/kilkanaście lat po maturze pamięta, jakie kwiaty stały na stole na dworze w Korczynie podczas imienin ciotki Emilii? Albo jak nazywał się lisek z „Tajemniczego ogrodu”? Z jakiego plemienia pochodził Kali? Dlaczego Ania Shirley zakrywała oczy przechodząc przez most? I wreszcie ulubiony przykład polonistów – kogo Balladyna zabiła osobiście a kto zginął wyłącznie z jej polecenia?