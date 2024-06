Najnowszy sondaż: Jak Polacy oceniają premiera Donalda Tuska i jego ministrów?

Wizerunkowy problem koalicji 15 października

– Ważne dla rządu jest to, że na czele rankingu jest sam premier, a później szef resortu spraw zagranicznych i szef resortu sprawiedliwości. Na podium – co też zwraca uwagę – są tylko politycy Koalicji Obywatelskiej – dodaje prof. Marciniak.

Ważne dla rządu jest to, że na czele rankingu jest sam premier, a później szef resortu spraw zagranicznych i szef resortu sprawiedliwości prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego

Na inne aspekty zwraca uwagę dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. – Najciężej mają polityczki i politycy młodego pokolenia, szczególnie Lewicy. Jeśli wicepremiera z poręki Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego nie zna 17 proc. i tyle samo osób nie wie, kim jest ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, to znaczy, że obecność polskiej socjaldemokracji w rządzie Tuska jest zwyczajnie niewidoczna – ocenia Rydliński.

Prezydenckie ambicje Radosława Sikorskiego

– Wyniki rankingu popularności polityków koalicji rządowej mogą pobudzić prezydenckie ambicje Radosława Sikorskiego. W przeciwieństwie do premiera cieszy się on wyraźną przewagą ocen pozytywnych nad negatywnymi. Największe zmartwienie zapewne ma lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest powszechnie znany, ale większość z nas źle ocenia go w roli szefa MON – dodaje „Rzeczpospolitej” politolog.

Sondaż IBRIS został przeprowadzony w dniach 18–19 czerwca tego roku na próbie 1100 osób. To badanie po wygranych przez Koalicję Obywatelską wyborach do Parlamentu Europejskiego. I jednocześnie badanie, które w jakimś stopniu „konsumuje” efekty tamtego zwycięstwa. W sondażu najlepiej ocenianą postacią rządu jest sam premier Donald Tusk, na kolejnych miejscach politycy z Koalicji Obywatelskiej: Radosław Sikorski oraz prof. Adam Bodnar. Tuska wśród wyborców koalicji rządzącej – gdy spojrzymy na szczegóły badania – dobrze ocenia aż 80 proc ankietowanych. Źle – tylko 8 proc.