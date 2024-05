Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Tajwan poza ONZ. Dlaczego to problem dla Polski? W związku z trwającą 78. sesją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) jedna kwestia powraca jak bumerang: wykluczenie 24-milionowego demokratycznego Tajwanu z ONZ pod presją Pekinu. Choć Tajpej leży ponad pięć tysięcy kilometrów od Warszawy, sprawa ta ma poważne konsekwencje także dla Polski.

Dlaczego Tajwan powinien zostać włączony do Światowego Zgromadzenia Zdrowia

Tajwan wierzy, że zdrowie jest prawem każdego człowieka. Jednak prawa 23 milionów mieszkańców Tajwanu są lekceważone przez WHO ze względów politycznych. Tajwan pozostaje niezłomnym partnerem w obronie prawa wszystkich ludzi do zdrowia na całym świecie. Wzywamy Światową Organizację Zdrowia i wszystkie właściwe strony do uznania znaczącego wkładu Tajwanu w globalne zdrowie publiczne i prawo człowieka do zdrowia. Ważne jest, aby WHO przyjęła bardziej otwarte podejście i wykazała się elastycznością, przestrzegając zasad profesjonalizmu i integracji. Ze względów pragmatycznych Tajwan powinien zostać włączony do Światowego Zgromadzenia Zdrowia oraz do wszystkich posiedzeń, działań i mechanizmów WHO, szczególnie tych związanych z porozumieniem WHO dotyczącym pandemii. Wzmocniłoby to pozycję Tajwanu we współpracy z partnerami na całym świecie w celu przestrzegania podstawowego prawa człowieka do zdrowia określonego w Konstytucji WHO oraz wizji niepozostawiania nikogo w tyle zawartej w Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ambasador Sharon S. N. Wu

Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce