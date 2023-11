Fala zachorowań. Tajwan odradza seniorom i dzieciom wizyty w Chinach

WHO informowało wcześniej, że rosnąca liczba zachorowań na choroby układu oddechowego w Chinach, która zaczyna wywierać dużą presję na system ochrony zdrowia w tym kraju, nie jest związana z pojawieniem się nowego patogenu. Organizacja opiera się na danych przekazywanych jej przez Pekin, w tym wynikach badań laboratoryjnych z północnych Chin, gdzie odnotowano dużą liczbę przypadków zapalenia płuc u dzieci.



Chiny zapewniają: Choroby spowodowane przez znane patogeny

Chińska Rada Państwa podawała, że wzrost liczby zachorowań jest związany z szerzeniem się wirusa grypy w pierwszym sezonie zimowym od czasu wybuchu epidemii COVID w kraju, w którym nie obowiązują żadne obostrzenia. Wiele zachorowań ma wywoływać też bakteria mykoplazmy oraz wciąż krążący w społeczeństwie koronawirus SARS-CoV-2.



Czytaj więcej Zdrowie W Chinach coraz więcej chorych. Czy pojawił się nowy patogen? Władze Chin wzywają mieszkańców do ostrożności w związku z nagłym wzrostem liczby zachorowań na choroby układu oddechowego. Tymczasem WHO informuje, że nie wykryto w Chinach żadnego nowego patogenu powodującego takie choroby.

Tajwan uważnie monitoruje sytuację w zakresie zdrowia publicznego w Chinach od czasu pojawienia się tam ogniska SARS w 2002 roku. Władze w Pekinie starały się wówczas początkowo ukryć informację o nowym patogenie.



Ministerstwo Zdrowia Tajwanu: Jeśli musicie jechać do Chin najpierw się zaszczepcie

Po posiedzeniu tajwańskiego rządu Ministerstwo Zdrowia z Tajpej wydało oświadczenie, z którego wynika, że w związku z rosnącą liczbą przypadków chorób układu oddechowego w Chinach "seniorzy, małe dzieci i inne osoby z obniżoną odpornością są proszone, by nie podróżowały do Chin, chyba, że jest to konieczne".