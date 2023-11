Wzmocnienie globalnej walki z przestępczością: apel o znaczący udział Tajwanu w Interpolu

Rozpoczynając swoją misję w sierpniu bieżącego roku, miałam zaszczyt być świadkiem godnych uznania działań Polski w walce z przestępczością. Poprzez ten list zwracam się o włączenie Tajwanu do Interpolu w charakterze obserwatora, co przyczyniłoby się do wzmocnienia współpracy na rzecz globalnej walki z przestępczością międzynarodową.

W czasach rosnącej globalizacji przestępczość międzynarodowa stała się złożonym i pilnym wyzwaniem, które wymaga działań na skalę światową. W obliczu zmieniających się zagrożeń państwa muszą połączyć siły, aby stawić czoła pojawiającym się nowym formom działalności przestępczej, zwłaszcza handlowi ludźmi i oszustwom. Te problemy wykraczają poza granice poszczególnych krajów, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego, które wymaga skoordynowanych wysiłków.

Tajwan od dawna angażuje się w zwalczanie różnych form przestępczości. W ostatnich 14. latach Departament Stanu Stanów Zjednoczonych konsekwentnie plasował Tajwan w czołówce krajów podejmujących skuteczne działania na rzecz zwalczania handlu ludźmi. Pomimo tych osiągnięć nasze wykluczenie z Interpolu, spowodowane względami politycznymi, ogranicza naszą zdolność do skutecznego przyczyniania się do międzynarodowych działań w zwalczaniu przestępczości.

Znaczący udział Tajwanu ma kluczowe znaczenie dla skuteczności Interpolu, co pokazują wyjątkowe osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa publicznego, stabilnej sytuacji gospodarczej, a także szerokie doświadczenie w zwalczaniu nowych form przestępczości. Jesteśmy godnym zaufania i przejrzystym partnerem dysponującym zaawansowaną technologią i skutecznymi organami ścigania, a także zasobami niezbędnymi do zbiorowej walki z przestępczością. Jednakże długotrwałe wykluczenie Tajwanu z Interpolu oznacza, że istotna wymiana informacji wywiadowczych jest często nieaktualna i nieprawidłowa. Bez Tajwanu Interpol jest niekompletny i nie daje poczucia bezpieczeństwa.

Jako Przedstawiciel Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce, pragnę wyrazić swój podziw dla osiągnięć Polski w zakresie prewencji kryminalnej. Historia sukcesu Polski przyciąga uwagę świata, utwierdzając nas w przekonaniu, że współpraca międzynarodowa jest niezbędna w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z przestępczością międzynarodową. Polska i Tajwan powinny współpracować na rzecz dalszego zwalczania przestępczości transgranicznej.