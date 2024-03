Dorota Brejza: Pegasus. Nie pozwólmy rozmydlić prawdy

Akredytacja jest obowiązkiem prawnym, który wynika z ustawy o ochronie informacji niejawnych i oznacza dopuszczenie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych, czyli m.in. do gromadzenia danych z kontroli operacyjnej. Akredytacji udziela ABW albo SKW, tylko wtedy, gdy system teleinformatyczny gwarantuje zachowanie w tajemnicy wszelkich przetwarzanych w nim informacji niejawnych.

Wiemy, że system Pegasus nigdy takiej akredytacji nie uzyskał. Jest to okoliczność o kluczowym znaczeniu, gdy myślimy o odpowiedzialności karnej tych, którzy zdecydowali o zakupie i używaniu Pegasusa. Za pośrednictwem systemu nieakredytowanego nie można bowiem przeprowadzić legalnej kontroli operacyjnej, nawet, jeśli zarządził ją sąd. Zatem osoby kluczowe dla bezpieczeństwa państwa za rządów PiS mają bardzo duży problem.

Czy Pegasus mógł wysyłać fałszywe wiadomości? Mógł! Służby zaingerowały w telefon Krzysztofa Brejzy

Po drugie, ze zdziwieniem przeczytałam, że to mit, iż „Pegasus może zmieniać treści zawarte w inwigilowanym telefonie”. To nie jest mit, tylko prawda! Konkretne przykłady znajdziemy w telefonie Krzysztofa Brejzy. 11 lipca 2019 roku służby specjalne bezpośrednio zaingerowały w jego telefon, zmieniając jego treść. Za pomocą tego systemu wgrano wiadomość, rzekomo napisaną przez pracownicę klubu PO, rzekomo kierowaną także do Jana Grabca. Były to fałszywe analizy wyborcze związane z toczącą się wówczas kampanią parlamentarną.

Służby swobodnie zaciągały komunikaty wstecz i to tak bardzo wstecz, jak tylko się dało. W ten sposób pozyskane informacje służyły prokuraturze do prowadzenia tzw. śledztw trałowych, czyli do szukania podkładki pod jakikolwiek zarzut.

Przykładów takich fałszywych wiadomości jest więcej. Łącznie przy pomocy Pegasusa na telefon mojego męża wgrano ponad 1 GB danych, co potwierdziła przeprowadzona przez Citizen Lab analiza kryminalistyczna. Wróćmy do wątku akredytacji. Nie ma możliwości akredytowania systemu, który nie zapewnia integralności danych, a zatem nie gwarantuje, że nie będą one przez użytkownika modyfikowane.

Przez Pegasusa dostęp do całego naszego życia. Wiadomości tekstowe, historia wyszukiwania w internecie, hasła do serwisów…

Po trzecie, tekst uspokaja czytelnika, że system Pegasus wprawdzie miał obszerne możliwości ingerowania w prywatność, ale wprowadzono ograniczenia, tak, by nie pozyskiwać informacji nadmiarowych. Polecam autorom tego nieprawdziwego stwierdzenia opublikowany równo rok temu przez dziennikarzy Superwizjera TVN materiał, w którym ujawnili skalę inwigilacji Krzysztofa Brejzy. Opublikowali dokumenty, z których wynika, że z jego telefonu pobrano 85 tys. wiadomości tekstowych, pozyskano historię wyszukiwań w internecie, zawartość kalendarza, kontakty z książki telefonicznej, hasła do wielu serwisów, dane lokalizacji. Wiem, że mieli w swoich rękach całe nasze życie, również to najbardziej prywatne.