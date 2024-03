Z Zielonym Ładem jest podobnie. Idea w zamierzeniu piękna, by ograniczyć skażenie środowiska w rolnictwie, doprowadziła rolników, zresztą w całej Europie, do desperacji i protestów. Zamiast więc doktrynersko trzymać się ustaleń, Tusk zapowiada próbę rewizji tej polityki.

Co europejscy przywódcy myślą o Donaldzie Tusku?

Czy mu się to uda? I tu docieramy do rzeczy, której się w polskiej polityce nie docenia. Otóż tego, jak wielki osobisty kapitał zaufania ma Donald Tusk w Unii Europejskiej. Dobrze to było widać w tym tygodniu na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska, w Bukareszcie. Nie było choćby jednego wystąpienia ważnego polityka – szefowej Komisji Europejskiej, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego czy szefa EPL, ale też innych, w których nie padałoby nazwisko Tuska, albo w formie podziękowania, albo – jak w przemówieniu von der Leyen, z wyrazem dumy. Jeden z moich rozmówców w Bukareszcie, ważny polityk EPL powiedział wręcz: Tusk uratował nie tylko Polskę, ale i Unię Europejską.

Tu i ówdzie pojawiały się nawet wezwania, do tego, by sięgnął po przywództwo w Europie. Nie, nie to formalne, związane z jakimś stanowiskiem Brukseli, ale wynikające z pozycji własnej i własnego kraju. Współpracownicy premiera opowiadali, że premierzy mniejszych państw do przejęcie roli lidera regionu, Tuska w dwustronnych rozmowach namawiali. Ale może próbować licytować wyżej.

Czy Donald Tusk wykorzysta okienko możliwości w Unii Europejskiej a także słabość Francji i Niemiec?

Zarówno szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jak i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego – dwóch z trzech najważniejszych ciał w UE – to polityczne sojuszniczki Tuska. Tusk wsparł von der Leyen na tzw. spitzenkandydata, czyli osobę, którą EPL wystawi na szefa KE po wyborach do Parlamentu Europejskiego, choć uważa, że pomysł ze spitzenkanydatami nie jest dobry. Uważa jednak, że w interesie Polski jest to, by na czele komisji stała von der Leyen.

Trzecim najważniejszym ciałem w UE jest Rada Europejska, czyli spotkanie prezydentów albo premierów państw członkowskich. Prawie połowa z nich należy do EPL. Ale warto popatrzeć, kto tam zasiada. Kanclerz Olaf Scholz nie ma nawet części tego autorytetu, jaki niegdyś miała Merkel. I sam jest słabym kanclerzem, choć dziś w Niemczech Merkel jest powszechnie krytykowana za brak rozwagi w relacjach z Putinem, Scholz nic na tym nie zyskuje.