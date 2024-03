Rosja podsłuchała niemieckich oficerów. Jaki był cel publikacji nagrania?

Do tego momentu nie było to jeszcze do końca przesądzone. Kilka dni wcześniej w uchwale Bundestagu z inicjatywy partnerów koalicji rządowej SPD, Zielonych i FDP mowa była o konieczności zaopatrzenia Ukrainy w precyzyjną „broń dalekiego zasięgu”, jednakże z pominięciem nazwy Taurus. Zdaniem ekspertów była to furtka dla przeszłej dostawy.

– Publikując rozmowę niemieckich oficerów Moskwie chodzi zapewne o to, aby Scholz nie zmienił zdania i także w przyszłości nie zdecydował się na dostarczenie taurusów Ukrainie – zwracał w poniedziałek uwagę dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Podsłuchana 19 lutego przez Rosjan czwórka oficerów Luftwaffe nie miała już wątpliwości, że nie ma politycznej decyzji w sprawie pocisków. Rozmawiali jednak o tym, jakie cele mogłyby się znaleźć w ich zasięgu. Mowa było o moście Kerczeńskim, który służy dostawie sprzętu wojskowego na okupowany Krym, a stamtąd do rosyjskiej armii na linię frontu. Rozmowa trwała 38 minut, jeden z jej uczestników był w Singapurze. Z zapisu rozmowy wynika jednak jednoznacznie, że wbrew temu, co twierdził Scholz, do obsługi taurusów nie byłaby konieczna obecność w Ukrainie specjalistów Bundeswehry.

– Od strony technicznej w podsłuchanej rozmowie nie znalazło się nic, co nie byłoby znane ekspertom, także rosyjskim. NIkt nie powinien też być zaskoczony tym, że rosyjski wywiad stara się podsłuchać wszystkich, którzy są w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat dostaw broni do Ukrainy – mówi „Rzeczpospolitej” Rafael Loss, ekspert think tanku Europen Council on Foreign Relations (ECFR).

Jego zdaniem ujawnienie treści podsłuchu jest najbardziej kłopotliwe dla kanclerza Scholza, gdyż wyszło na jaw, iż używał on argumentów technicznych przeciwko dostawie taurusów dla uzasadnienia politycznej odmowy przekazania ich Ukrainie.