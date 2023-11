Czytaj więcej Polityka Włodzimierz Czarzasty: Zlikwidować CBA i IPN, naprawiać TVP Czy my nie przyzwyczailiśmy się do tych wszystkich świństw, które nam PiS serwował? - mówił w rozmowie z TVN24 Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, pytany o sugestie, że politycy opozycji mogli być podsłuchiwani tuż przed wyborami.

I to właśnie za tę rzetelność, transparentność i bezkompromisową walkę o prawdę jesteśmy co i rusz kopani po kostkach. Tymczasem to dzięki badaniom prowadzonym przez historyków z IPN powstało ponad 3,5 tys. książek wypełniających białe plamy polskiej historii XX w. Od kilku lat wydawane jest anglojęzyczne czasopismo „Review”, w którym publikują znani historycy z Polski i zagranicy. Zachowano dla potomnych bezcenne archiwalia z okresu II wojny światowej i czasów komunistycznego zniewolenia. Projekt „Archiwum Pełne Pamięci” uchronił przed zniszczeniem kilka tysięcy niezwykle ważnych dla naszego dziedzictwa kolekcji archiwalnych pochodzących ze zbiorów prywatnych.

„Drużyna Inki” i inne akcje edukacyjne

Do tego dochodzą działania edukacyjne skierowane do młodych pokoleń. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach projektu „Drużyna Inki” opowiedzieliśmy o losach dzielnej sanitariuszki polskiego podziemia niepodległościowego Danucie Siedzikówny, ucząc przy tym pierwszej pomocy przedmedycznej blisko 55 tys. uczniów szkół podstawowych i średnich. W ofercie edukacyjnej znalazła się gra wideo „Gra szyfrów”, będąca odpowiedzią na oczekiwania co do nowej formy uczenia historii, także przez zabawę.

Dbamy o groby Polaków rozsiane po całym świecie, czego przykładem jest chociażby renowacja cmentarza w Rusape (Zimbabwe), gdzie spoczywają szczątki uchodźców z „nieludzkiej”, sowieckiej ziemi. W ostatnich siedmiu latach w przestrzeni publicznej pojawiło się blisko 800 upamiętnień zrealizowanych przez IPN lub przy naszym udziale. W przebadanych dotąd 460 miejscach w Polsce i za granicą odnaleźliśmy ponad 2200 szczątków polskich bohaterów zamordowanych w walce o wolną Polskę. 257 odzyskało imiona i nazwiska, gdy ich kości wydobyte z bezimiennych mogił poddano badaniom genetycznym i procesowi identyfikacji. W ciągu ostatnich dwóch lat, po kilku latach przerwy, pojawiły się nowe identyfikacje z powązkowskiej Łączki. Warto doświadczyć tego niezwykle wzruszającego momentu, gdy będący już w podeszłym wieku córka lub syn otrzymują notę identyfikacyjną, wiedząc, że wreszcie po kilkudziesięciu latach pomodlą się i zapalą świeczkę na grobie swojego ojca.

Efekty pracy nad badaniem dziejów polskiego męczeństwa z okresu II wojny światowej

Jan Rokita pisze, że nie widzi efektów pracy nad badaniem dziejów polskiego męczeństwa z okresu II wojny światowej. Proponuję sięgnąć po „Bibliografię historii Polski” czy katalog Biblioteki Narodowej, by znaleźć liczne książki i artykuły przygotowane przez badaczy z IPN, a poświęcone okresowi niemieckiej czy sowieckiej okupacji. W tym ponad setkę dotyczącą relacji polsko-żydowskich, z naukowym periodykiem „Polish-Jewish Studies” na czele.