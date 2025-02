Przykładem jest Apple – produkty tej firmy są tworzone w Chinach [a ostatnio także w Indiach – red.], a następnie sprzedawane w Europie przez zarejestrowaną w Irlandii spółkę córkę Apple. W bilansie handlowym produkty te zaliczają się do wymiany handlowej między Unią Europejską a Chinami, pomijając USA. Głównym beneficjentem tego handlu jest jednak oczywiście amerykańska firma Apple, a nie pochodzący z Tajwanu podproducent Foxconn czy spółka zależna w Irlandii, z której zyski są transferowane do USA. W efekcie klasyczny bilans handlowy nie odzwierciedla tej rzeczywistej relacji gospodarczej.

Amerykańskie korporacje, takie jak Apple, korzystają z braku unifikacji podatkowej w UE, przesyłając zyski wypracowane w krajach członkowskich do Irlandii lub innych rajów podatkowych, a następnie wypłacając je w USA

Rzeczywiste dane gospodarcze - sprzedaż spółek zależnych

Ważnym czynnikiem w ocenie wymiany handlowej między krajami są dane dotyczące przychodów korporacji międzynarodowych (MNE). Według statystyk amerykańskiego Bureau of Economic Analysis (BEA), sprzedaż przez amerykańskie spółki zależne w UE w 2022 roku wyniosła 2468 mld dolarów, podczas gdy sprzedaż spółek zależnych z UE w USA wyniosła 2262 mld dol. Różnica wyniosła zatem 206 mld dol. na korzyść Stanów Zjednoczonych.

Uwzględniając te dane oraz bilans handlowy, w rzeczywistości to Unia Europejska wypada mniej korzystnie w relacjach gospodarczych z USA – różnica ta wynosi ponad 70 mld dol. Oczywiście statystyka ta jest niepełna, gdyż odnosi się jedynie do poziomu sprzedaży, a nie do zysków. A to właśnie amerykańskie korporacje dominują w sektorach wysokomarżowych, takich jak technologie, bankowość i instytucje finansowe. Rzeczywista amerykańska nadwyżka handlowa w relacjach gospodarczych z UE może zatem być jeszcze wyższa.

Wykorzystywanie rajów podatkowych

Amerykańskie korporacje, takie jak Apple, korzystają z braku unifikacji podatkowej w UE, przesyłając zyski wypracowane w krajach członkowskich do Irlandii lub innych rajów podatkowych, a następnie wypłacając je w USA. Przykład Apple pokazuje, jak firma przez lata korzystała z luk podatkowych w Irlandii, płacąc w UE zaledwie 0,005 proc. podatku od zysków. Dopiero po wielu latach batalii sądowych między Apple a Komisją Europejską, Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał firmie zapłatę 13 mld dol. zaległych podatków z niebagatelnej kwoty jej zysków, wynoszącej 110 mld dol., wygenerowanych jednie w latach 2004–2014.

Tymczasem zintegrowany system podatkowy USA pozwala na lepszą kontrolę nad unikaniem opodatkowania. Przepisy, takie jak GILTI i BEAT, nakładają podatki na dochody transferowane do rajów podatkowych, co utrudnia europejskim firmom sprzedającym w Ameryce unikania podatków w USA. To oznacza, że Amerykanie nie tylko wychodzą zyskownie w relacjach handlowych z Europą, ale także z większą determinacją i skutecznością zmuszają europejskie podmioty sprzedające w Stanach do płacenia podatków Waszyngtonowi. Biorąc pod uwagę te dane opowieść Trumpa o rzekomym handlowym wykorzystywaniu Ameryki przez Unię brzmi nie tylko wątpliwie, ale wręcz odwrotnie do rzeczywistego stanu rzeczy…