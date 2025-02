Czytaj więcej Handel Amerykańskie cła uderzą w kanadyjskich konsumentów Amerykańskie cła na towary importowane z Kanady w połączeniu z działaniami odwetowymi Ottawy sprawią, że ucierpią kanadyjscy konsumenci. Negatywne skutki dla Kanadyjczyków będą dużo większe niż dla Amerykanów – uważają eksperci.

Usługi. Nadwyżka na korzyść Stanów

W tym segmencie Unia wypadła gorzej. W 2023 r. jej deficyt w handlu usługami wyniósł 104 mld euro — według wstępnych danych Eurostatu, a zgodnie z wyliczeniami resortu handlu USA, nadwyżka na korzyść Stanów wyniosła 76,5 mld dolarów (73,4 mld euro). Źródłem deficytu jest Irlandia, gdzie ulokowały swe europejskie siedziby amerykańskie giganty technologiczne Apple, Gooogle, Meta, odprowadzające do swego kraju tantiemy i prawa za licencje pobierane w Europie.

Wymiana usług wykazuje tendencję wzrostu, podobnie jak handlu towarami. W latach 2012-22 eksport usług z Unii do USA zwiększył się z 18,5 proc. do 22 proc., a unijny import ze Stanów z 24,6 do 34,3 proc. — podał dziennik „La Tribune” za AFP.

Czytaj więcej Handel Donald Trump ma w sobotę nałożyć cła na Kanadę i Meksyk. Wciąż nie podjął ważnej decyzji Potężne cła na import towarów z Kanady i Meksyku oficjalnie mają zacząć obowiązywać już od soboty, 1 lutego. Prezydent USA Donald Trump w dalszym ciągu nie ogłosił jednak decyzji, czy obejmą one także ropę naftową.

Nowe stawki celne to problem dla rolnictwa USA

Zapowiedź cła 25 proc. wobec Meksyku i Kanady oraz 10 proc. wobec Chin wiąże się z ryzykiem retorsji ze strony krajów, które importują amerykańskie płody rolne. Te trzy kraje importowały w 2023 r. produkty farmerów za 94 mld dolarów, a retorsje mogą kosztować sektor rolny 190 mld dolarów. Za pierwszej kadencji Trumpa rolnicy w Stanach stracili z powodu retorsji ok. 27 mld dolarów, w tym, 25,7 mld w eksporcie do Chin – wyliczyli analitycy z Rabobanku.

Amerykanie eksportują głównie soję, kukurydzę, pszenicę i mięso (wołowe, wieprzowe). Ze sprzedaży soi uzyskali w 2023 r. 27,7 mld dolarów, eksport po 11 miesiącach 2024 r. zmalał o 16 proc. Chiny kupiły w 2023 r. to ziarno za 15,1 mld dol., w 2024 ta wartość zmalała do 11mld dol. - podał Reuter za Census Data. Kukurydza zapewniła przychód 13,1 mld dol., w 2024 r. (11 miesięcy) nastąpił wzrost o 6 proc., bo spadek eksportu do Chin (o 78 proc.) pokryły wzrosty wysyłki do Meksyku, Japonii, Kolumbii i Korei. Eksport pszenicy zmalał o 27 proc. do 6,1 mld dol., a w 2024 r. o dalsze 2 proc., bo pojawiło się tańsze ziarno z Rosji. Najwięcej kupowały je Meksyk, Filipiny i Chiny.