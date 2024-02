Robert Gwiazdowski: Rolnicy padają ofiarą nowej ideologii

Nowa ideologią, której ofiarą padają rolnicy

Awangardziści muszą więc szukać sobie kogoś innego, komu będą mogli przewodzić i o kogo walczyć, a kto ich nie zdradzi. Przyroda się nadać do tego może wyśmienicie. Ofiarami tej nowej walki paść mogą rolnicy. Czyli nowi kapitaliści. Jakie to traktory drogie mają. I iloma hektarami ziemi gospodarują. Nie padło co prawda jeszcze określenie „kułacy”, jak wówczas, gdy walka prowadzona była z burżuazją, a małorolni chłopi mieli wspierać robotników. Czy to kwestia czasu? Powtarza się nawet teza o „inspiracji zewnętrznej”. Kiedyś przeciwko komunizmowi klasę robotniczą buntowali amerykańscy imperialiści. Dziś przeciwko przyrodzie rolników buntują rosyjscy faszyści.

Miejmy jednak nadzieję, że ta nowa ideologia zbankrutuje tak samo jak stara. A rolnicy nie dadzą się sprowokować różnym przebierańcom i prowokatorom. I przestaną terroryzować swoich naturalnych sojuszników. I sojuszniczki. Jak te SAHGF jadące na fitness.