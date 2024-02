Właśnie to się przydarzyło Orlenowi. Szczytem absurdalnych inwestycji paliwowego giganta było przejęcie i upolitycznienie całego sektora prasy regionalnej. To zresztą ofiara o najmniejszym znaczeniu. Dużo ważniejsza dla polskiej gospodarki jest kwestia losów gdańskiego Lotosu. Czy oddaliśmy jego aktywa niemal za darmo? Czy doszło przy tym do istotnych szkód w majątku narodowym? Czy wybory były trafne, czy też zaślepienie wizją utworzenia narodowego czempiona spowodowało bezpowrotne straty? Tego dziś jeszcze nie wiemy. Możemy mieć tylko nadzieję, że wyjaśni to prokuratura, sądy albo sejmowa komisja śledcza. To przyszłość.

Czy rząd Tuska powinien zmienić strategię gospodarczą PiS?

Ważniejsze jest jednak to, co na dziś. To kwestia zrewidowania strategii gospodarczej poprzedniego rządu, którą tak skrupulatnie realizował prezes Daniel Obajtek. Rozstrzygnięcia, jak powinna rozwijać się Polska. Czy w kierunku konsolidacji firm, nacjonalizacji prywatnych biznesów i walki z wolnym rynkiem, czy odwrotnie: w stronę rynku, prywatyzacji i rozwijania mechanizmów konkurencyjnych? Oto wyzwanie, które stawiamy rządowi Donalda Tuska.

A Daniel Obajtek? Nie do mnie należy ocena, czy i za jakie błędy odpowiada. Poza dyskusją jest jednak, że dał się przygnieść partyjnej polityce. Polityce, w której sam miał udział.