Bartek Czyczerski: Unia Europejska się zbroi

Wpływ importu na rentowność producentów unijnych nie jest jeszcze odczuwalny, ale działanie Komisji Europejskiej oparte jest na założeniu, że negatywne ekonomiczne skutki chińskiej ekspansji są nieuchronne. Jest to niezwykle rzadko stosowane podejście w UE, ale pokazuje wolę polityczną, żeby tym razem działać z wyprzedzeniem.

Jednak to prężenie muskułów może okazać się pozorne. Główny lewar UE w postaci dostępu do unijnego rynku i technologii przestaje mieć decydujące znaczenie. Poprzez kontrolę dostępu do własnego rynku oraz do zasobów takich jak baterie i kluczowe surowce, Chiny wywierają nacisk na państwa unijne. W ten sposób w przeszłości Chiny skutecznie zniwelowały efekt ochrony np. unijnej produkcji paneli słonecznych i obecnie kontrolują tę branżę.

Chiny od grudnia tego roku wprowadzają kontrolę eksportu grafitu, kluczowego elementu w budowie baterii elektrycznych i technologii nuklearnych, co można zinterpretować jako reakcję ostrzegawczą wobec unijnych planów ochrony sektora aut elektrycznych.

Zresztą Komisja Europejska, wbrew zwyczajowej praktyce, sama ograniczyła dochodzenie w sprawie samochodów elektrycznych do subsydiów i zrezygnowała z badania dumpingu w Chinach, co obniży poziom ochrony europejskiego rynku. To sugeruje, że UE ponownie stawia na kompromis między interesami branży samochodowej, a ryzykiem eskalacji z Chinami.

Bezpieczeństwo, głupcze!

Napięcia w relacjach z Chinami wykraczają znacznie poza kwestie dostępu do rynku. O przyszłości konfliktów zbrojnych w dużym stopniu będą decydowały nowoczesne technologie, takie jak AI, technologie kwantowe i półprzewodniki. Dlatego Chiny od lat realizują koncepcję integracji sektora cywilnego i militarnego, wychodząc z założenia, że przełom technologiczny możliwy jest tylko dzięki połączeniu sił i zasobów obu tych obszarów gospodarki.