Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważny wyrok dla spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które borykają się z problemem nieodpowiedniej segregacji śmieci i grozi im podwyższona opłata za ich wywóz.

Czy za plastik w kontenerze na szkło grozi kara?

Sprawa dotyczyła jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Jej kłopoty zaczęły się w październiku 2023 r., gdy prezydent stolicy „wlepił” jej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sumie sankcyjny rachunek za jeden miesiąc opiewał na 11 tys. zł.

Urzędnicy magistratu tłumaczyli, że na początku marca 2023 r. operator odbierający śmieci z posesji stwierdził nieprawidłową segregację w pojemniku na szkło. Znalazły się w nim inne rodzajowo śmieci, jak folia aluminiowa, plastikowe butelki, papier itp. Co uwieczniono na zdjęciach. Firma śmieciowa o naruszeniu powiadomiła ratusz, a na klapie pojemnika umieściła naklejkę o treści „Uwaga nie odebrano z powodu zmieszania różnych frakcji odpadów”. Śmieci z pojemnika na szkło ostatecznie zostały odebrane jako odpady zmieszane.

Spółdzielnia broniła się, że nieprawidłowości wynikały ze złego oznaczenia kontenerów śmieciowych. W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) tłumaczyła, że zielony pojemnik na odpady zmieszane został oklejony informacją niezgodną z przepisami wykonawczymi dotyczącymi sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji. Zdaniem spółdzielni umieszczenie pojemnika koloru zielonego z nalepką „odpady zmieszane” wprowadzało mieszkańców w błąd, co mogło powodować nieprawidłowości. Podniosła także brak właściwego powiadomienia o naruszeniu obowiązku segregacji.